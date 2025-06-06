Науковці розробили план тераформування Марсу

Wikimedia

Науковці з Pioneer Research Labs за результатами нового дослідження розробили план тераформування Марсу, який, щоправда, розрахований не на одне століття.

«Тридцять років тому тераформування Марса було не просто складним – це було неможливо. Але нові технології, такі як Starship та синтетична біологія, тепер зробили це реальною можливістю», — переконує авторка дослідження Еріка Олден ДеБенедиктіс.

У своїй науковій статті ДеБенедиктіс зазначає, що нові досягнення в області кліматичної інженерії, синтетичної біології та космічних польотів виправдовують нову програму досліджень. Середня температура на Марсі становить близько -70°С, а атмосферний тиск складає усього 0,6% від земного, що не дозволяє воді довго залишатись на поверхні.

Отже, першим кроком науковиця пропонує нагріти Червону планету, використовуючи такі технології як сонячні вітрила, штучні аерозолі, або кремнієві аерогелі. ДеБенедиктіс підкреслює, що таким чином можна буде нагріти Марс щонайменше на 30°С. Це також має запустити зворотній зв’язок і призвести до викиду великої кількості парникових газів до атмосфери.

Наразі Червона планета отримує усього 130 Вт сонячної енергії на кожен квадратний метр, набагато менше, ніж Земля. Однак тонка атмосфера Марса свідчить про те, що навіть незначні зміни температури можуть абсолютно змінити клімат планети.

На другому етапі пропонується відправити на Марс генномодифіковані організми, пристосовані до життя в екстремальних умовах. Деякі з них навіть зможуть використовувати солі перхлорату, поширені на Марсі, як джерело метаболічної енергії. Науковці очікують, що ці мікроорганізми допоможуть створити біологічні колонії, утворюючи органічні речовини, виділяючи кисень та змінюючи хімічний склад на поверхні планети.

Третій етап передбачає створення стабільної біосфери з повітрям, багатим на кисень. Мета – атмосфера з вмістом кисню 0,1 бар – достатньо для підтримки людського життя без скафандрів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

І хоча процес тераформування Марсу може зайняти не одне століття, автори дослідження закликають почати займатись цим вже зараз. Науковці підкреслюють, що вже зараз можна починати підготовку та втілювати спочатку менш амбіційні проєкти.

«Майбутні місії на поверхню Марса в 2028 або 2031 році повинні включати дрібномасштабні експерименти щодо зниження ризиків стратегій тераформування, таких як потепління локальних регіонів», — наголошує Еріка Олден ДеБенедиктіс.

Технічно така підготовка також включає в себе моделювання кліматичних зворотних зв’язків, проектування нових матеріалів, що підтримують життя, і розробку витривалих мікроорганізмів у марсіанських камерах на Землі. Окрім цього науковці закликають до проведення ретельних лабораторних досліджень аерозолів та сонячних відбивачів.

Підводячи підсумок, автори матеріалу зазначають, що майбутнє Марсу залежатиме не тільки від ракет та мікробів-екстремалів, а також від готовності людства вчитись та опановувати нові умови.

«Ми навіть не знаємо, що можливо з фізичної чи біологічної точки зору. … Якщо люди зможуть навчитися тераформувати такий світ, як Марс, це може стати першим кроком до більш далеких цілей», — підкреслюють дослідники.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: ZMEScience