НБУ встановить ліміт у ₴100 000 на купівлю «предметів розкоші» для валютних карток за кордоном

Національний банк України із 10 жовтня запровадить ліміти на операції за валютними картками за кордоном.

Мова йде зокрема про обмеження у 100 000 гривень в еквіваленті на операції з кодами торговця 5094 (коштовне каміння, метали та ювелірні вироби), 5944 (годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла) та 5972 (магазини монет та марок).

І про обмеження у 500 000 гривень в еквіваленті на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості). Операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплату за проживання та пов’язаних із цим комісій.

Нацбанк зазначає, що ліміт у 500 000 гривень «враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції».

«Ліміт дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах», — йдеться у заяві НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ анонсував обмеження у 150 000 гривень на P2P-перекази з 1 жовтня. Ліміт тимчасовий і запроваджений лише на вихідні перекази (з винятками для волонтерів).

Як альтернативу наразі розглядають ліміт, який формуватиметься відповідно до рівня доходів, вказаного клієнтом в анкеті під час реєстрації.