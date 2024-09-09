«Відповідно до рівня доходів»: НБУ пропонує новий орієнтир для ліміту на P2P-перекази

За такою системою банки зможуть орієнтуватись на рівень доходів, попередньо вказаний клієнтом в анкеті (наприклад, якщо людина вказала дохід у 20 000 гривень, то перевищення переказів на цю суму викличе питання, і рахунок, ймовірно, тимчасово заблокують).

Раніше Нацбанк запропонував ліміт у 150 000 гривень на P2P-перекази (з картки на картку) — обмеження мають ввести в дію 1 жовтня і воно поширюватиметься виключно на вихідні перекази (з винятками для волонтерів). Раніше анонсоване обмеження у 30 операцій на місяць не застосовуватиметься.

Водночас система, яка мала б подолати проблему із «дропами» — це тимчасовий варіант для Нацбанку, і нині там розглядають альтернативні варіанти. Зокрема й той, який формуватиме ліміт залежно від рівня доходів клієнта, який він вказав в анкеті під час реєстрації в банку.

«Радимо банкам домовитись, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб обмеження буди введені одночасно для ринку, аби клієнти не переходили з банку в банку», — каже заступник Голови НБУ Дмитро Олійник (через sud.ua).

Олійник додав, що НБУ з наступного місяця почне створювати реєстр скомпрометованих карток та реєстр «неблагонадійних» торговців», як ще один засіб протидії шахрайській схемі дропів.

Нагадаємо, що дропи (ще «грошові мули») — це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів, схему часто використовують шахраї чи нелегальні казино. За рік через такі карти проходить близько 200 млрд гривень, а у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів.