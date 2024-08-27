НБУ вводить обмеження на P2P-перекази з 1 жовтня — ліміт у ₴150 000 на місяць

НБУ затвердив обмеження щодо переказів з карти на карту.

Передбачено обмеження на P2P-перекази (з картки на картку) у розмірі 150 000 гривень на місяць. Воно тимчасове і діятиме з 1 жовтня 2024 року протягом 6 місяців.

Раніше анонсоване обмеження у 30 операцій на місяць не застосовуватиметься.

За інформацією пресслужби НБУ, ліміт діє виключно на суму вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають певним критеріям.

У Нацбанку кажуть, що 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують суму у 150 000 гривень, а отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Обмеження введене, аби запобігти застосуванню системи «дропів», коли шахраї користуються рахунками третіх осіб для проведення платежів. За рік через такі карти проходить близько 200 млрд гривень, а у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів.