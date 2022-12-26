НБУ запускає Power Banking — єдину банківську мережу з 1000+ відділень, які працюватимуть навіть у блекаут

НБУ разом системно важливими банками України розробили рішення, яке дозволить банківській системі стабільно та безперервно працювати навіть за умов продовження терористичних атак російськими окупантами по енергетичній інфраструктурі та можливому блекауті.

Зазначається, що за ініціативи НБУ всі системно важливі банки об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING. Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Всі відділення мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку. Також вони мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

На цей час мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків. Їх відділення стали основою цієї мережі. Також до мережі активно залучаються інші учасники банківського ринку. Наразі вже понад 1000 банківських відділень в усіх регіонах країни, які додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків). Впізнати відділення спільної банківської мережі можна буде за спеціальним маркуванням «POWER BANKING» на вході. Цей знак свідчитиме, що відділення спеціально обладнане та працюватиме під час тривалої відсутності електроенергії.

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В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING буде доступний наступний перелік банківських послуг:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі); платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування); обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі); консультації менеджерів з фінансових питань.

Додатково зазначається, що у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

Мапа відділень мережі POWER BANKING доступна на окремій сторінці НБУ. На ній можна знайти детальнішу інформацію про мережу, перелік відділень, банкоматний роумінг, поради та відповіді на поширені запитання.

Користувачі можуть завантажити на мобільні пристрої файл із переліком відділень мережі POWER BANKING. Це дозволить знайти найближче відділення при відсутності інтернет-доступу. Оскільки мережа постійно розширюється, файл бажано періодично оновлювати.