Наприкінці квітня сервіс для пошуку знайомств Bumble разом з ребрендингом та оновленнями застосунку запустив маркетингову кампанію, яка критикувала «безшлюб’я».

Реклама зокрема використовувала такі слогани як «Обітниця безшлюбності — не вихід» та «Не відмовляйся від побачень і не будь черницею» — і зрештою привернула увагу користувачів, але не з такими, як планувалось, відгуками.

Багато хто звинувачував Bumble у несмаку й тому, що їхня реклама абсолютно не відповідає заявленій меті сервісу «розширити можливості жінок» і «кинути виклик застарілим нормам гетеросексуальних побачень».

У низці дописів в соцмережах писали, що Bumble нібито «чинить тиск на жінок, закликаючи спати з чоловіками поза їхнім реальним бажанням» і натякає на те, що «жінки не можуть самостійно вибирати свою сексуальну активність».

Shocked by the @bumble ad saying ‘a vow for celibacy is not the answer.’ In a world fighting for respect and autonomy over our bodies, it’s appalling to see a dating platform undermine women’s choices. Wasn’t this app supposed to empower women to date on their terms?

Well… it is done.

After 5 years, I have finally erased my Bumble account. My main reason is lack of motivation to update it and lousy luck, but then I caught wind of a horridly misogynistic campaign to shame women into making themselves more available to men

— Student of Ture #BLACKLIVESMATTER (@EXSkywarp) May 13, 2024