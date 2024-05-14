Наприкінці квітня сервіс для пошуку знайомств Bumble разом з ребрендингом та оновленнями застосунку запустив маркетингову кампанію, яка критикувала «безшлюб’я».

Реклама зокрема використовувала такі слогани як «Обітниця безшлюбності — не вихід» та «Не відмовляйся від побачень і не будь черницею» — і зрештою привернула увагу користувачів, але не з такими, як планувалось, відгуками.

Багато хто звинувачував Bumble у несмаку й тому, що їхня реклама абсолютно не відповідає заявленій меті сервісу «розширити можливості жінок» і «кинути виклик застарілим нормам гетеросексуальних побачень».

У низці дописів в соцмережах писали, що Bumble нібито «чинить тиск на жінок, закликаючи спати з чоловіками поза їхнім реальним бажанням» і натякає на те, що «жінки не можуть самостійно вибирати свою сексуальну активність».

Shocked by the @bumble ad saying ‘a vow for celibacy is not the answer.’ In a world fighting for respect and autonomy over our bodies, it’s appalling to see a dating platform undermine women’s choices. Wasn’t this app supposed to empower women to date on their terms? — Jordan Emanuel (@_jordyjor) May 13, 2024

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Well… it is done. After 5 years, I have finally erased my Bumble account. My main reason is lack of motivation to update it and lousy luck, but then I caught wind of a horridly misogynistic campaign to shame women into making themselves more available to men — Student of Ture #BLACKLIVESMATTER (@EXSkywarp) May 13, 2024

Наразі сервіс для знайомств перепросив за рекламу, назвавши її «помилкою» та пообіцявши прибрати усі оголошення, що просували «антицелібат».

«Наша реклама, у якій згадується целібат, була спробою привернути увагу суспільства, розчарованого сучасними побаченнями, і замість того, щоб дарувати радість і гумор, ми ненавмисно зробили протилежне», — йдеться у заяві сервісу.

В Bumble наголосили, що протягом багатьох років «старанно захищали жінок», а також їхнє право на вибір.

«Ця кампанія не відповідала нашим цінностям, і ми просимо вибачення за шкоду, яку вона завдала».

Застосунок для знайомств Bumble був запущений у 2014 році і вирізнявся тим, що першими писати повідомлення в ньому могли тільки жінки. Наразі Bumble переживає важкі часи — з липня 2023 року акції компанії постійно падали і на цю мить падіння склало майже 45%. В лютому Bumble звільнив 30% свого персоналу — 350 працівників, а у квітні запустив редизайн застосунку, аби зробити його більш привабливим для молодого покоління.

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Джерело: Mashable