Нерозумні окуляри Razer Superfuture отримали лінзи-хамелеони та дизайн лижної маски всього за $239

Розумні окуляри Razer, Anzu Smart Glasses не стали популярними, але компанія не здається. Вчора Razer представила нову модель: Razersuperfuture. Своєю назвою вони завдячують італійській компанії Retrosuperfuture, партнеру Razer в їхньому виготовленні. Але не чекайте від аксесуара нічого розумного – це просто темні окуляри.

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До IT, ігор та розумних аксесуарів в окулярах Razersuperfuture має відношення лише яскраво-зелений логотип Razer. Одна просунута функція в них все ж є – скло темніє під яскравим світлом. Також окуляри захищають від синього світла, що допомагає зменшити навантаження на очі під час тривалого перебування за комп’ютером.

«Образ, схожий на маску, був натхненний предметами спортивного одягу з ноткою міського стилю. Модель має масивну оправу та дужки з ацетату, на які встановлені ширококутні лінзи, що забезпечують широке покриття та захист під час використання» – Razer.

У компанії запевняють, що Razersuperfuture витримують «суворі умови інтенсивних ігрових сесій». Окуляри випустять обмеженим тиражем, перша партія надійде у продаж 5 травня за ціною 239 доларів. При цьому Razer зараз продає розумні окуляри Anzu всього за $59,99 замість початкових $199,99.

Джерело: PCMag