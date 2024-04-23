Netpeak Group надала безплатний доступ до курсів з онбордингу та навчання спеціалістів

Хмарна LMS-платформа АcademyOcean (частина Netpeak Group) надасть українським компаніям безплатний доступ до 10 курсів з онбордингу та навчання спеціалістів.
Про це редакції розповіли представники Netpeak Group.
Внутрішнє навчання Netpeak Group на базі AcademyOcean містить Академію онбордингу та офбордингу, а також 8 окремих курсів:
- академія чіткості;
- ділове листування;
- робота з Google Drive;
- робота з Google Docs;
- робота Google Таблицями;
- робота з Telegram та Slack;
- академія Time management;
- курс відкритої комунікації.
За допомогою LMS-платформи компанії можуть:
- створювати та редагувати навчальні матеріали;
- налаштувати навчання під свої потреби та цілі;
- відстежувати прогрес своїх співробітників та отримувати детальну аналітику щодо їхнього навчання;
- запускати регулярну перевірку знань та атестацію, використовуючи штучний інтелект.
Команда AcademyOcean працює в 7 країнах, платформою користуються клієнти на 5 континентах, а кількість учнів налічує 600 000. Серед українських бізнесів LMS використовують такі компанії, як: Intertop, OLX, Samsonite, Miraton, Ajax, Work.ua, Делві та інші.
«Кількість запитів до нас від українського бізнесу на навчання та адаптацію співробітників зросла втричі, з початку 2024, порівнюючи з 2022 роком. Ми віримо у стійкість українського бізнесу і готові допомогти йому стати ще сильнішим. Безкоштовний доступ до навчальних матеріалів Netpeak Group — наш спосіб допомогти українським компаніям продовжувати розвиватися, навчатися та досягати успіху у цих складних умовах», — зазначає Володимир Поло, CEO AcademyOcean.
Щоб отримати безкоштовний доступ до навчання Netpeak Group, українські компанії можуть залишити запит за посиланням.