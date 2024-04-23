Netpeak Group надала безплатний доступ до курсів з онбордингу та навчання спеціалістів

Хмарна LMS-платформа АcademyOcean (частина Netpeak Group) надасть українським компаніям безплатний доступ до 10 курсів з онбордингу та навчання спеціалістів.

Про це редакції розповіли представники Netpeak Group.

Внутрішнє навчання Netpeak Group на базі AcademyOcean містить Академію онбордингу та офбордингу, а також 8 окремих курсів:

академія чіткості;

ділове листування;

робота з Google Drive;

робота з Google Docs;

робота Google Таблицями;

робота з Telegram та Slack;

академія Time management;

курс відкритої комунікації.

За допомогою LMS-платформи компанії можуть:

створювати та редагувати навчальні матеріали;

налаштувати навчання під свої потреби та цілі;

відстежувати прогрес своїх співробітників та отримувати детальну аналітику щодо їхнього навчання;

запускати регулярну перевірку знань та атестацію, використовуючи штучний інтелект.

Команда AcademyOcean працює в 7 країнах, платформою користуються клієнти на 5 континентах, а кількість учнів налічує 600 000. Серед українських бізнесів LMS використовують такі компанії, як: Intertop, OLX, Samsonite, Miraton, Ajax, Work.ua, Делві та інші.

«Кількість запитів до нас від українського бізнесу на навчання та адаптацію співробітників зросла втричі, з початку 2024, порівнюючи з 2022 роком. Ми віримо у стійкість українського бізнесу і готові допомогти йому стати ще сильнішим. Безкоштовний доступ до навчальних матеріалів Netpeak Group — наш спосіб допомогти українським компаніям продовжувати розвиватися, навчатися та досягати успіху у цих складних умовах», — зазначає Володимир Поло, CEO AcademyOcean.

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Щоб отримати безкоштовний доступ до навчання Netpeak Group, українські компанії можуть залишити запит за посиланням.