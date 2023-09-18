Nexus Mods заблокував мод Starfield, який видаляв гендерні займенники — «ми за різноманітність та інклюзивність»

Як завжди буває з рольовими іграми Bethesda, Starfield ─ мрія моддерів. Ентузіасти виправляють помилки, допрацьовую не найзручніший інтерфейс користувача, заповнюють контентом порожні простори та вносять багато інших змін в гру.

Однак не всі моди визнаються корисними та отримують підтримку. Хтось зробив мод, який видалив можливість вибору займенників із редактора персонажа Starfield, та завантажив його на популярний хостинг модів Nexus Mods. Але потім ресурс видалив цей мод.

Найбільший у світі сайт модів заявив, що він виступає за різноманітність та інклюзивність, а тому на ресурсі немає місця модам, які обмежують різноманітність.

«Хостинг цього мода не для нас і ми, безумовно, маємо право не розміщувати контент на нашій платформі. Це не «політична заява» чи «приєднання до тієї чи іншої сторони у культурній війні». Ми виступаємо за різноманітність та інклюзивність у нашому співтоваристві, а усунення різноманітності, хоч і привабливе для багатьох, не сприяє створенню позитивної спільноти моддерів».

Зазначимо, це не перший випадок, коли Nexus Mods забороняє розміщення тих чи інших модів. Раніше платформа видаляла моди, які заміняли прапори Прайда в Spider-Man Remastered, а також заборонила політичні моди США під час виборів 2020 року.

Джерело: pcgamer