Неграбельний Starfield на PS5 розлютив фанів: масово вимагають повернення коштів

Софія Шадріна

Starfield нарешті вийшла на PS5 після трьох років Xbox-ексклюзивності — і вже в перші вихідні після релізу перетворилася для частини гравців на суцільний жах із зависаннями, крашами та зіпсованими збереженнями. Зависає все: і звичайна PS5, і Pro.


Гравці масово скаржаться на те, що Starfield на PS5 регулярно вилітає просто під час польотів і дослідження планет.

Деякі повідомляють про понад 20 крашів лише за перші дні. Один із гравців на Reddit написав, що вже не може навіть завантажитись у гру після перевстановлення:

“Спробував усі запропоновані рішення, зніс і перевстановив гру — тепер вона взагалі не запускається. Це за межею”.

Comment
byu/ShogunRaw from discussion
inStarfield


Інший скаржиться, що не може приземлитися на жодній планеті: варто відійти від корабля — краш.

На PS5 Pro ситуація ще гостріша. Digital Foundry зафіксували п’ять крашів за короткий час тестування. Частина гравців виявила, що відключення функції PSSR2 у системних налаштуваннях знижує кількість зависань, але не усуває їх повністю — і не вирішує проблем на базовій PS5, де цієї функції немає взагалі. Вимкнення автозбереження теж допомагає не всім.

Bethesda мовчить.  З 7 квітня, дня релізу, студія не випустила жодного патча і не прокоментувала проблему публічно. Тим часом гравці звертаються до PlayStation Store по рефанди — частина вже отримала гроші назад, переконавши підтримку в тому, що гра у нинішньому стані непридатна для нормальної гри. Попередній патч першого дня проблему не вирішив.

Нагадаємо, що Bethesda обіцяла зробити PS5-версію максимально відшліфованою: гра виходила одразу разом з масштабним безкоштовним оновленням Free Lanes, яке додало безперервні польоти між планетами, та платним DLC Terran Armada. Стандартне видання для PS5 коштує $49,99. У нашому матеріалі про найцікавіші ігри квітня Starfield виглядала одним із головних релізів місяця… Але маємо те, що маємо.

Репутація під тиском

Starfield і так несла непростий багаж: на Steam гра має лише 56% позитивних оцінок з понад 116 тисяч відгуків. PS5-версія мала стати другим шансом охопити нову аудиторію. Натомість, за нашими даними, критики вже поставили PS5-версії нижчий бал на Metacritic, ніж PC- та Xbox-варіантам. Один із рецензентів написав:

“Шанс був упущений: гра не сильно відрізняється від версії 2023 року”.

Eurogamer ще під час оригінального релізу оцінили гру на 3/5, зазначивши, що їй “бракує чогось, що тримало б усе вкупі”. Чи встигне Bethesda реагувати швидко — питання відкрите. Студія має досвід виправлення ігор після релізу, але терпіння спільноти після чекання в три роки набагато менше, ніж зазвичай.

Джерело: Eurogamer

