Великий день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версія та анімована короткометражка — і все 7 квітня

Софія Шадріна

7 квітня Starfield з’явився на PlayStation 5 — і не сам по собі, а в комплекті з найбільшим безплатним оновленням за три роки існування гри та новим платним DLC. Bethesda також випустила анімовану короткометражку “Ab Astris Ad Terram” — п’ятий епізод антології “The Settled Systems”, яка слугує прямим прологом до подій доповнення.


Головна критика Starfield з релізу у 2023 році стосувалась відчуття “коробкової” подорожі — польоти між планетами відбувались через меню, без жодної безперервності. Free Lanes це змінює. Тепер гравці можуть вмикати Cruise Mode і летіти між планетами в межах однієї зоркової системи в реальному часі: спостерігати, як планета наближається крізь скло кабіни, ходити по кораблю, розмовляти з компаньйонами та працювати на верстатах під час польоту.
Оновлення також додає новий ресурс X-Tech для прокачки спорядження і корабельних систем за межі попередніх обмежень, нові точки інтересу в космосі, нові модифікатори для ворогів, сухопутний транспорт, оновлений інтерфейс бази і спільний контейнер для форпостів. Free Lanes доступний безплатно для всіх власників гри на PC, Xbox Series X/S і PS5.

Ab Astris Ad Terram: нова анімована короткометражка як пролог до DLC

Паралельно Bethesda випустила Terran Armada — платне доповнення за $9,99, безплатне для власників Premium Edition. Сюжет ставить гравців проти армії роботів під командуванням ветеранів United Colonies і Freestar Collective, які прагнуть “об’єднати” Settled Systems силоміць. У DLC є новий компаньйон Дельта, новий режим Incursions із великими динамічними конфліктами і нові типи зброї.

Анімована короткометражка “Ab Astris Ad Terram” показує Terran Armada на піку сили — включно з викраденням провідного робототехніка. Події безпосередньо ведуть до старту сюжету DLC.


Раніше ми писали, що Starfield нарешті приходить на PS5 разом з оновленням Free Lanes, а в нашому огляді найцікавіших ігор квітня 2026 детально розбирали, чого чекати від цього місяця на всіх платформах.

PS5-версія Starfield стартує від $50 за стандартне видання і $70 за Premium, яке включає базову гру, всі DLC і бонуси. Xbox-версія одночасно знизила ціну до $44 для стандарту і $61,50 для Premium.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
