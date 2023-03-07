Оновлено: Міністр оборони Польщі насправді не казав, що Patriot вже в Україні

В інтерв’ю іспанській газеті La Razon міністр оборони Польщі розповів про те, що перші батареї MIM-104 Patriot вже в Україні завдяки зусиллям Польщі. Міністр також зазначив, що його країна є основним пунктом передачі допомоги Україні та одним із найбільших її донорів.

Оновлено [13:54]: У Міноборони Польщі спростували заяву міністра оборони Маріуша Блащака — іспанське видання La Razon викривило зміст його слів. Він лише підкреслив позитивне рішення про передачу цих систем Україні.

Маріуш Блащак повідомив, що Польща направила в Україну понад €2,2 млрд військової допомоги, не рахуючи витрати на навчання українських військовослужбовців та переданої нещодавно партії танків Leopard 2A4.

«Але я хочу тут наголосити, що тільки наші спільні дії — дії всього вільного світу — можуть схилити шальки терезів цього несправедливого конфлікту в потрібний бік. Щодо питання про літаки, то рішення з цього питання необхідно приймати на ширшому союзницькому рівні».

Міністр оборони також торкнувся теми інциденту з потраплянням на територію Польщі зенітної ракети, що спричинив людські жертви. Відповідаючи на запитання журналістки, чи була готова Польща тоді вступити у війну, Блащак сказав:

«Так, це була виняткова ситуація. Військо Польське готове до будь-яких несподіванок, але перш за все ми повинні зберігати холоднокровність і бути відповідальними. Доки ситуація не прояснилася (особливо в контексті війни в Україні) було б вкрай нераціонально вдаватися до будь-яких дій, які могли б поставити під загрозу Польщу або будь-яку іншу країну NATO. Ми мали реагувати виважено і відповідально під час цієї кризи. І за таке ставлення нас хвалили наші партнери як у NATO, так і ЄС».

Установки MIM-104 Patriot не лише кількісно посилять ППО та ПРО України, а й дозволять вражати цілі, які раніше були практично недоступні. До них відносяться балістичні ракети комплексів «Іскандер», ракети з балістичною траєкторією Х-22, навкологіперзвукові авіаційні ракети «Кинжал» та «Циркон». Країна-агресор росія має певний запас таких ракет та не залишає мети придбати балістичні ракети в Ірану, засоби протидії їм є гостро актуальними.