"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)

Одна битва за іншою / Warner Bros.

В ніч проти 16 березня відгриміла 98-ма щорічна премія “Оскар”, де фактично у двобої зійшлись два найкраще оцінені фільми 2025 року: “Грішники” та “Одна битва за іншою”.





Попри історичний рекорд від “Грішників” з найбільшою кількістю номінацій, цьогоріч в категорії найкращий фільм перемогу здобула нашуміла “Одна битва за іншою”. Стрічка Пола Томаса Андерсона лідирувала і за кількістю нагород, де серед іншого режисерська, за кастинг (перша в історії “Оскара”) та акторська — для Шона Пенна, який нібито був відсутній на церемонії через те, що перебував в Україні.

Фільми-лідери за кількістю нагород

“Одна битва за іншою” — 6

“Грішники” — 4

“Франкенштайн” — 3

“Кейпоп-мисливиці на демонів” — 1

“Сентиментальна цінність” — 1

“Аватар: Вогонь і попіл” — 1

“Зброя” — 1

“Гамнет” — 1

“F1: Фільм” — 1

Всі нагороди фільму “Одна битва за іншою”

Найкращий фільм

Найкраща режисура

Найкращий актор другого плану

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий монтаж

Найкращий сценарій

З цікавих моментів варто відзначити те, що Warner Bros. стала студією із найбільшою кількістю нагород на “Оскар-2026” (11), “Марті Супрім” не переміг в жодній з 9 номінацій, а Леонардо Ді Капріо поступився нагородою за найкращу чоловічу роль Майклу Б. Джордану з “Грішників”. Тим часом 75-річна Емі Медіган зі “Зброї” забрала свою першу статуетку за акторську роль другого плану: при цьому, ведучий Конан О’Браєн натякав на це ще на початку церемонії неочікуваним косплеєм тітки Гледіс.

Всі переможці “‎Оскар-2026”

Найкращий фільм / Best Picture

Одна битва за іншою 🏆

Буґонія

F1: Фільм

Франкенштейн

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінацій

Таємний агент

Сентиментальна цінність

Грішники

Потяг у снах

Найкращий режисер / Directing

Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою) 🏆

Раян Куглер (Грішники)

Джош Сафді (Марті Супрім)

Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)

Хлоя Чжао (Гамнет)

Найкращий актор / Actor in a Leading Role

Майкл Б. Джордан (Грішники) 🏆

Тімоті Шаламе (Марті Супрім)

Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)

Ітан Хоук (Блакитний місяць)

Вагнер Моура (Таємний агент)

Найкраща акторка / Actress in a Leading Role

Джессі Баклі (Гамнет) 🏆

Роуз Бірн (Я не залізна)

Кейт Хадсон (Пісня любові)

Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)

Емма Стоун (Буґонія)

Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor

Шон Пенн (Одна битва за іншою) 🏆

Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)

Джейкоб Елорді (Франкенштайн)

Делрой Ліндо (Грішники)

Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)

Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress

Емі Медіган (Зброя) 🏆

Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)

Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)

Вунмі Мосаку (Грішники)

Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)

Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

Одна битва за іншою🏆

Буґонія

Франкенштайн

Гамнет

Потяг у снах

Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

Грішники🏆

Блакитний місяць

Проста випадковість

Марті Супрім. Геній комбінацій

Сентиментальна цінність

Найкращий кастинг / Best Casting

Одна битва за іншою🏆

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінаційТаємний агент

Грішники

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

Сентиментальна цінність (Норвегія) 🏆

Це був лише нещасний випадок (Франція)

Таємний агент (Бразилія)

Сірат (Іспанія)

Голос Хінд Раджаб (Туніс)

Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature

Кейпоп-мисливиці на демонів 🏆

Арко

Еліо

Маленька Амелі, або характер Дощу

Зоотрополіс 2

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

The Girl Who Cried Pearls 🏆

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters

Найкраща пісня / Best Original Song

Golden’ (KPop Demon Hunters) 🏆

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

I Lied to You (Sinners)

Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)

Train Dreams (Train Dreams)

Найкращий звук / Best Sound

F1: Фільм 🏆

Франкенштайн

Одна битва за іншою

Грішники

Сірат

Найкраща операторська робота / Cinematography

Грішники🏆

Франкенштайн

Марті Супрім. Геній комбінацій

Одна битва за іншою

Потяг у снах

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

Містер Ніхто проти путіна🏆

Алабамське рішення

Зустрінь мене у світлі надії

Крізь каміння Ідеальна сусідка Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject) All the Empty Rooms 🏆

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and are Gone”

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film The Singers 🏆

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design

Франкенштейн🏆

Аватар: Вогонь і попіл

Гамнет

Марті Супрім. Геній комбінацій

Грішники

Найкращий монтаж / Best Film Editing

Одна битва за іншою🏆

F1: Фільм

Марті Супрім. Геній комбінацій

Сентиментальна цінність

Грішники

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

Франкенштайн🏆

Кокухо

Грішники

Незламний

Гидка сестра

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

Аватар: Вогонь і попіл🏆

F1: Фільм

Світ Юрського періоду: Відродження

Автобус у вогні

Грішники

Найкращі декорації / Production design

Франкенштайн 🏆

Гамнет

Марті Супрім

Одна битва за іншою

Грішники