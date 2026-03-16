Новини Кіно 16.03.2026 comment views icon

"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Фільм "Одна битва за іншою" отримав дату релізу в "цифрі" — на HBО Max
Одна битва за іншою / Warner Bros.

В ніч проти 16 березня відгриміла 98-ма щорічна премія “Оскар”, де фактично у двобої зійшлись два найкраще оцінені фільми 2025 року: “Грішники” та “Одна битва за іншою”.


Попри історичний рекорд від “Грішників” з найбільшою кількістю номінацій, цьогоріч в категорії найкращий фільм перемогу здобула нашуміла “Одна битва за іншою”. Стрічка Пола Томаса Андерсона лідирувала і за кількістю нагород, де серед іншого режисерська, за кастинг (перша в історії “Оскара”) та акторська — для Шона Пенна, який нібито був відсутній на церемонії через те, що перебував в Україні.

Фільми-лідери за кількістю нагород

  • “Одна битва за іншою” — 6
  • “Грішники” — 4
  • “Франкенштайн” — 3
  • “Кейпоп-мисливиці на демонів” — 1
  • “Сентиментальна цінність” — 1
  • “Аватар: Вогонь і попіл” — 1
  • “Зброя” — 1
  • “Гамнет” — 1
  • “F1: Фільм” — 1

Всі нагороди фільму “Одна битва за іншою”

  • Найкращий фільм
  • Найкраща режисура
  • Найкращий актор другого плану
  • Найкращий адаптований сценарій
  • Найкращий монтаж
  • Найкращий сценарій

З цікавих моментів варто відзначити те, що Warner Bros. стала студією із найбільшою кількістю нагород на “Оскар-2026” (11), “Марті Супрім” не переміг в жодній з 9 номінацій, а Леонардо Ді Капріо поступився нагородою за найкращу чоловічу роль Майклу Б. Джордану з “Грішників”. Тим часом 75-річна Емі Медіган зі “Зброї” забрала свою першу статуетку за акторську роль другого плану: при цьому, ведучий Конан О’Браєн натякав на це ще на початку церемонії неочікуваним косплеєм тітки Гледіс.

Всі переможці “‎Оскар-2026”

Найкращий фільм / Best Picture

  • Одна битва за іншою 🏆
  • Буґонія
  • F1: Фільм
  • Франкенштейн
  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Таємний агент
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники
  • Потяг у снах

Найкращий режисер / Directing

  • Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою) 🏆
  • Раян Куглер (Грішники)
  • Джош Сафді (Марті Супрім)
  • Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)
  • Хлоя Чжао (Гамнет)

Найкращий актор / Actor in a Leading Role

  • Майкл Б. Джордан (Грішники)🏆
  • Тімоті Шаламе (Марті Супрім)
  • Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)
  • Ітан Хоук (Блакитний місяць)
  • Вагнер Моура (Таємний агент)

Найкраща акторка / Actress in a Leading Role

  • Джессі Баклі (Гамнет) 🏆
  • Роуз Бірн (Я не залізна)
  • Кейт Хадсон (Пісня любові)
  • Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)
  • Емма Стоун (Буґонія)

Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor

  • Шон Пенн (Одна битва за іншою) 🏆
  • Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)
  • Джейкоб Елорді (Франкенштайн)
  • Делрой Ліндо (Грішники)
  • Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)

Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress

  • Емі Медіган (Зброя) 🏆
  • Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)
  • Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)
  • Вунмі Мосаку (Грішники)
  • Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)

Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay

  • Одна битва за іншою🏆
  • Буґонія
  • Франкенштайн
  • Гамнет
  • Потяг у снах

Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay

  • Грішники🏆
  • Блакитний місяць
  • Проста випадковість
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Сентиментальна цінність

Найкращий кастинг / Best Casting

  • Одна битва за іншою🏆
  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінаційТаємний агент
  • Грішники

Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film

  • Сентиментальна цінність (Норвегія) 🏆
  • Це був лише нещасний випадок (Франція)
  • Таємний агент (Бразилія)
  • Сірат (Іспанія)
  • Голос Хінд Раджаб (Туніс)

Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature

  • Кейпоп-мисливиці на демонів🏆
  • Арко
  • Еліо
  • Маленька Амелі, або характер Дощу
  • Зоотрополіс 2

Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film

  • The Girl Who Cried Pearls🏆
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Найкраща пісня / Best Original Song

  • Golden’ (KPop Demon Hunters)🏆
  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)
  • I Lied to You (Sinners)
  • Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
  • Train Dreams (Train Dreams)

Найкращий звук / Best Sound

  • F1: Фільм🏆
  • Франкенштайн
  • Одна битва за іншою
  • Грішники
  • Сірат

Найкраща операторська робота / Cinematography

  • Грішники🏆
  • Франкенштайн
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Одна битва за іншою
  • Потяг у снах

Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)

  • Містер Ніхто проти путіна🏆
  • Алабамське рішення
  • Зустрінь мене у світлі надії
  • Крізь камінняІдеальна сусідка

Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)

  • All the Empty Rooms🏆
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and are Gone”
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film

  • The Singers🏆
  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva

Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design

  • Франкенштейн🏆
  • Аватар: Вогонь і попіл
  • Гамнет
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Грішники

Найкращий монтаж / Best Film Editing

  • Одна битва за іншою🏆
  • F1: Фільм
  • Марті Супрім. Геній комбінацій
  • Сентиментальна цінність
  • Грішники

Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling

  • Франкенштайн🏆
  • Кокухо
  • Грішники
  • Незламний
  • Гидка сестра

Найкращі спецефекти / Best Visual Effects

  • Аватар: Вогонь і попіл🏆
  • F1: Фільм
  • Світ Юрського періоду: Відродження
  • Автобус у вогні
  • Грішники

Найкращі декорації / Production design

  • Франкенштайн🏆
  • Гамнет
  • Марті Супрім
  • Одна битва за іншою
  • Грішники

Найкращий саундтрек / Best Original Score

  • Грішники🏆
  • Буґонія
  • Франкенштайн
  • Гамнет
  • Одна битва за іншо

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати