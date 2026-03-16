"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)

В ніч проти 16 березня відгриміла 98-ма щорічна премія “Оскар”, де фактично у двобої зійшлись два найкраще оцінені фільми 2025 року: “Грішники” та “Одна битва за іншою”.
Попри історичний рекорд від “Грішників” з найбільшою кількістю номінацій, цьогоріч в категорії найкращий фільм перемогу здобула нашуміла “Одна битва за іншою”. Стрічка Пола Томаса Андерсона лідирувала і за кількістю нагород, де серед іншого режисерська, за кастинг (перша в історії “Оскара”) та акторська — для Шона Пенна, який нібито був відсутній на церемонії через те, що перебував в Україні.
Фільми-лідери за кількістю нагород
- “Одна битва за іншою” — 6
- “Грішники” — 4
- “Франкенштайн” — 3
- “Кейпоп-мисливиці на демонів” — 1
- “Сентиментальна цінність” — 1
- “Аватар: Вогонь і попіл” — 1
- “Зброя” — 1
- “Гамнет” — 1
- “F1: Фільм” — 1
Всі нагороди фільму “Одна битва за іншою”
- Найкращий фільм
- Найкраща режисура
- Найкращий актор другого плану
- Найкращий адаптований сценарій
- Найкращий монтаж
- Найкращий сценарій
З цікавих моментів варто відзначити те, що Warner Bros. стала студією із найбільшою кількістю нагород на “Оскар-2026” (11), “Марті Супрім” не переміг в жодній з 9 номінацій, а Леонардо Ді Капріо поступився нагородою за найкращу чоловічу роль Майклу Б. Джордану з “Грішників”. Тим часом 75-річна Емі Медіган зі “Зброї” забрала свою першу статуетку за акторську роль другого плану: при цьому, ведучий Конан О’Браєн натякав на це ще на початку церемонії неочікуваним косплеєм тітки Гледіс.
Всі переможці “Оскар-2026”
Найкращий фільм / Best Picture
- Одна битва за іншою 🏆
- Буґонія
- F1: Фільм
- Франкенштейн
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Таємний агент
- Сентиментальна цінність
- Грішники
- Потяг у снах
Найкращий режисер / Directing
- Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою) 🏆
- Раян Куглер (Грішники)
- Джош Сафді (Марті Супрім)
- Йоакім Трієр (Сентиментальна цінність)
- Хлоя Чжао (Гамнет)
Найкращий актор / Actor in a Leading Role
- Майкл Б. Джордан (Грішники)🏆
- Тімоті Шаламе (Марті Супрім)
- Леонардо ДіКапріо (Одна битва за іншою)
- Ітан Хоук (Блакитний місяць)
- Вагнер Моура (Таємний агент)
Найкраща акторка / Actress in a Leading Role
- Джессі Баклі (Гамнет) 🏆
- Роуз Бірн (Я не залізна)
- Кейт Хадсон (Пісня любові)
- Ренате Реінсве (Сентиментальна цінність)
- Емма Стоун (Буґонія)
Найкращий актор другого плану / Best Supporting Actor
- Шон Пенн (Одна битва за іншою) 🏆
- Бенісіо дель Торо (Одна битва за іншою)
- Джейкоб Елорді (Франкенштайн)
- Делрой Ліндо (Грішники)
- Стеллан Скашгорд (Сентиментальна цінність)
Найкраща акторка другого плану / Best Supporting Actress
- Емі Медіган (Зброя) 🏆
- Ель Фаннінг (Сентиментальна цінність)
- Інга Ібсдоттер-Ліллеос (Сентиментальна цінність)
- Вунмі Мосаку (Грішники)
- Теяна Тейлор (Одна битва за іншою)
Найкращий адаптований сценарій / Best Adapted Screenplay
- Одна битва за іншою🏆
- Буґонія
- Франкенштайн
- Гамнет
- Потяг у снах
Найкращий оригінальний сценарій / Best Original Screenplay
- Грішники🏆
- Блакитний місяць
- Проста випадковість
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Сентиментальна цінність
Найкращий кастинг / Best Casting
- Одна битва за іншою🏆
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінаційТаємний агент
- Грішники
Найкращий фільм іноземною мовою / International Feature Film
- Сентиментальна цінність (Норвегія) 🏆
- Це був лише нещасний випадок (Франція)
- Таємний агент (Бразилія)
- Сірат (Іспанія)
- Голос Хінд Раджаб (Туніс)
Найкращий анімаційний фільм / Animated Feature
- Кейпоп-мисливиці на демонів🏆
- Арко
- Еліо
- Маленька Амелі, або характер Дощу
- Зоотрополіс 2
Найкращий короткометражний анімаційний фільм / Best Animated Short Film
- The Girl Who Cried Pearls🏆
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Найкраща пісня / Best Original Song
- Golden’ (KPop Demon Hunters)🏆
- Dear Me (Diane Warren: Relentless)
- I Lied to You (Sinners)
- Sweet Dreams of Joy (Vivia Verdi)
- Train Dreams (Train Dreams)
Найкращий звук / Best Sound
- F1: Фільм🏆
- Франкенштайн
- Одна битва за іншою
- Грішники
- Сірат
Найкраща операторська робота / Cinematography
- Грішники🏆
- Франкенштайн
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Одна битва за іншою
- Потяг у снах
Найкращий документальний фільм / Documentary (Feature)
- Містер Ніхто проти путіна🏆
- Алабамське рішення
- Зустрінь мене у світлі надії
- Крізь камінняІдеальна сусідка
Найкращий короткометражний документальний фільм / Documentary (Short Subject)
- All the Empty Rooms🏆
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and are Gone”
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Найкращий ігровий короткометражний фільм / Best Live Action Short Film
- The Singers🏆
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Найкращий дизайн костюмів / Best Costume Design
- Франкенштейн🏆
- Аватар: Вогонь і попіл
- Гамнет
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Грішники
Найкращий монтаж / Best Film Editing
- Одна битва за іншою🏆
- F1: Фільм
- Марті Супрім. Геній комбінацій
- Сентиментальна цінність
- Грішники
Найкращі грим та зачіска / Best Makeup and Hairstyling
- Франкенштайн🏆
- Кокухо
- Грішники
- Незламний
- Гидка сестра
Найкращі спецефекти / Best Visual Effects
- Аватар: Вогонь і попіл🏆
- F1: Фільм
- Світ Юрського періоду: Відродження
- Автобус у вогні
- Грішники
Найкращі декорації / Production design
- Франкенштайн🏆
- Гамнет
- Марті Супрім
- Одна битва за іншою
- Грішники
Найкращий саундтрек / Best Original Score
- Грішники🏆
- Буґонія
- Франкенштайн
- Гамнет
- Одна битва за іншо
