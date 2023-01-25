Ні, Україна не продає електроенергію «сотнями тисяч мегаватів в Європу» — Наочна візуалізація енергетичного сальдо

Вже понад 3 місяці російські загарбники використовують методи терору та обстрілюють дронами та ракетами об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури України. Щоб збалансувати енергосистему в таких умовах, енергетики змушені вдаватись до відключень енергопостачання промисловим та побутовим споживачам.

Разом з тим, майже одночасно із появою графіків відключень світла почали з’являтись повідомлення, що світло вимикають не через критичні пошкодження, а у зв’язку із продажем електроенергії до Європи. Щоб поставити крапки над і в цих звинуваченнях, аналітики DeepState, перевірили наявну інформацію щодо передачі електроенергії з України в Європу та навпаки.

«Ми звели у єдину табличку всі дані по фізичному перетіканню потоків електроенергії через кордони з Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією. Табличка включає в себе сумарний погодинний показник експорту і імпорту електроенергії через кордон в період з 00:00 18.01.23 до 00:00 23.01.23. Джерело — ENTSO-E Transparency Platform, платформа прозорості і відкритих даних ENTSO, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії», – зазначають аналітики DeepState.

Зібравши разом ці дані, аналітики склали графік. На ньому червоним кольором позначений експорт електроенергії за кордон, а синім — імпорт з-за кордону в Україну. Жовтою лінією показана абсолютна різниця між імпортом та експортом.

Графік наочно демонструє, що ніякого «шаленого продажу електроенергії сотнями тисяч мегаватів в Європу» не відбувалось. Більш того, Україна імпортує більше енергії, ніж експортує. За вказаний проміжок часу Україна експортувала 98 242 МВт, а імпортувала 108 490 МВт. Тобто, Україна фактично закупила на 10 248 МВт більше електроенергії.

Слід пояснити, що енергія постійно перетікає через кордон в обидва боки. Саме так працює один з механізмів компенсації дефіциту та покриття пікового споживання.