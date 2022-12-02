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Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги, що містить 7 зенітних установок «Гепард»

Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги, що містить 7 зенітних установок «Гепард»

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, який надійде найближчим часом та містить, зокрема, дуже потрібні зенітні установки малої дальності ураження Gepard. Німецький уряд висловив бажання передати:

  • 7 зенітних установок Gepard;
  • 3 броньовані мостоукладачі BIBER;
  • 8 надводних безпілотників;
  • 12 машин для прикордонників;
  • запчастини для вертольотів Мі-24;
  • 30 автомобілів швидкої допомоги;
  • 100000 аптечок;
  • 4000 спальних мішків.

З армійських складів буде взято лише частину обладнання, решта буде замовлено у виробників. Терміни надання допомоги не оголошені з міркувань безпеки.

Відомо, що перелічені установки «Гепард» були зняті з озброєння Бундесверу та уникли планової утилізації. Наразі вони перебувають у ремонті силами німецької компанії KMW. За неофіційною інформацією, установки будуть готові до постачання навесні.

«Гепарди» виявилися вкрай ефективними у ліквідації російських та іранських дронів-камікадзе на лінії фронту та в тилу. Вони відрізняються винятковою точністю наведення та скорострільністю. Канцлер Олаф Шольц наголошував, що зараз Німеччина приділяє особливу увагу можливим постачанням ППО до України. Крім Gepard може йтися про установки IRIS-T.

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