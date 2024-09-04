Nitro Blaze 7 від Acer: кишенькова ігрова консоль з AMD Ryzen 7, Radeon 780M та Windows 11

Acer підготувала до випуску портативну ігрову консоль Nitro Blaze 7 (GN771). Ця новинка за своїми характеристиками не поступається ігровим ноутбукам та здатна запускати вибагливі ігри.

Ігрова консоль Acer Nitro Blaze 7 оснащена 8-ядерним процесором AMD Ryzen 7 8840HS (16 потоків, 24 МБ кеш-пам’яті, частота до 5,1 ГГц) з GPU AMD Radeon 780M (архітектура RDNA 3, 12 блоків, частота до 2,7 ГГц). Чип забезпечує продуктивність ШІ 39 TOPS. Конфігурацію доповнює 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та твердотілий накопичувач M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Gen 4 місткістю до 2 ТБ. Блок Ryzen AI оптимізує продуктивність і швидкість реагування в широкому діапазоні ігор і програм, що дозволяє мати якісні візуальні ефекти під час запуску ігор AAA. Програма Acer Game Space підтримує додавання ігор з кількох платформ.

Ігровий контент виводиться на 7-дюймовому IPS дисплеї з роздільною здатністю Full HD (1920×1080 пікселів) та частотою оновлення 144 Гц. Екран забезпечує максимальну яскравість зображення 500 ніт, час відгуку 7 мс та підтримку AMD FreeSync Premium. Він охоплює 100% колірної гами sRGB. Дисплей сенсорній – він здатний розпізнавати до 10 одночасних доторків. Навколо екрана розташувались органи управління ігровим процесом: кнопки A B X Y, D-Pad, бампери, стіки тощо.

Acer Nitro Blaze 7 являє собою повноцінний портативний комп’ютер, що працює під управлінням ОС Windows 11. В корпусі пристрою знайшлося місце для акумулятора місткістю 50,04 Втгод, модулів зв’язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, декількох кнопок. Кнопка Power має сканер відбитків пальців. Консоль має два порти USB4 (Type-C 40 Гбіт/с), слот для карт Micro SD, стерео динаміки, 2 мікрофони, роз’єм 3,5 мм для навушників. Пристрій має розміри 25,6×11,35×2,25 см та вагу 670 г. Для підзарядки використовується блок живлення Type-C потужністю 65 Вт.

Точні характеристики Acer Nitro Blaze 7, ціни та доступність залежать від регіону. Ціна для України буде оголошена окремо.

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