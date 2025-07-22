Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів

Depositphotos

Nokia шукає партнера по випуску смартфонів під власним брендом. Про це компанія повідомила дивним способом — у Reddit.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Як відомо, шляхи компаній HMD Global та Nokia розійшлися ще на початку 2024 року. Тому друга, по суті, згорнула власне мобільне виробництво на невизначений термін. Але нещодавно на порталі Reddit, в окремій гілці, з’явилось оголошення від менеджера ком’юніті, в якому йдеться про наступне:

«Якщо Ви великий виробник мобільних пристроїв і бажаєте розширити можливості співпраці, будь ласка, зв’яжіться з нами через https://www.nokia.com/partners».

Так, місце для такого оголошення обрано дещо незвичне, але суті це не міняє. Активно, або ж ні, фінський телеком-гігант намагається повернутись на ринок телефонів. При цьому цікаво, що в оголошенні немає конкретного уточнення про тип пристроїв. Останні роки компанія фокусувалась на довговічних та екологічних кнопкових рішеннях, таких як легендарна Nokia 3210, і не сильно приділяла увагу смартфонам.

Було декілька моделей, таких як Nokia G60 та XR21, але вони отримали стримані відгуки суспільства. До того ж схоже, що із програмним забезпеченням у компанії теж були проблеми — найновішу версію Android у пристроях помічено 14 версії. Залишається тільки сподіватись, що погляди на асортимент компанія переглянула й в повідомленні йшлося про ринок мобільного зв’язку загалом.

Джерело: GSMArena, Notebookcheck