Новини IT-бізнес 22.07.2025 comment views icon

Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів

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Олексій Єрін

Автор новин

Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів
Depositphotos

Nokia шукає партнера по випуску смартфонів під власним брендом. Про це компанія повідомила дивним способом — у Reddit.

Як відомо, шляхи компаній HMD Global та Nokia розійшлися ще на початку 2024 року. Тому друга, по суті, згорнула власне мобільне виробництво на невизначений термін. Але нещодавно на порталі Reddit, в окремій гілці, з’явилось оголошення від менеджера ком’юніті, в якому йдеться про наступне:

«Якщо Ви великий виробник мобільних пристроїв і бажаєте розширити можливості співпраці, будь ласка, зв’яжіться з нами через https://www.nokia.com/partners».

Так, місце для такого оголошення обрано дещо незвичне, але суті це не міняє. Активно, або ж ні, фінський телеком-гігант намагається повернутись на ринок телефонів. При цьому цікаво, що в оголошенні немає конкретного уточнення про тип пристроїв. Останні роки компанія фокусувалась на довговічних та екологічних кнопкових рішеннях, таких як легендарна Nokia 3210, і не сильно приділяла увагу смартфонам.

Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів
Оголошення на порталі Reddit / GSMArena

Було декілька моделей, таких як Nokia G60 та XR21, але вони отримали стримані відгуки суспільства. До того ж схоже, що із програмним забезпеченням у компанії теж були проблеми — найновішу версію Android у пристроях помічено 14 версії. Залишається тільки сподіватись, що погляди на асортимент компанія переглянула й в повідомленні йшлося  про ринок мобільного зв’язку загалом.

Джерело: GSMArena, Notebookcheck

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