Snapdragon 8 Elite Gen 6: інсайдер розкрив характеристики майбутніх процесорів

Qualcomm

Відомий інсайдер Digital Chat Station докладно описав технічні характеристики майбутніх процесорів Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.





За його інформацією, основою нових процесорів Snapdragon 8 Elite Gen 6 та 8 Elite Gen 6 Pro стануть чипсети SM8950 й SM8975. Очікується, що обидві версії з’являться у наступних поколіннях смартфонів. Наразі останні випущені смартфони, такі як Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 15 та RedMagic 11 Pro використовують випущений у вересні минулого року Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro під кодовою назвою “SM8975” побудований на 2-нм техпроцесі TSMC та отримає конфігурацію CPU 2+3+3. Він також може отримати графічний процесор A850 з 18 Мб GMEM. 8 Elite Gen 6 Pro підтримуватиме пам’ять LPDDR6, однак це також цілком може бути LPDDR5X з 8 Мб кешу останнього рівня.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 під кодовою назвою “SM8950”, за твердженням інсайдера, також побудований на 2-нм техпроцесі й матиме те саме компонування. Ймовірно, він використовуватиме графічний процесор A845 з 12 Мб GMEM та пам’яттю LPDDR5X з 6 Мб кешу.





Таким чином ключова різниця між процесорами полягатиме у графічному процесорі та пам’яті. Окрім цього виток припускає, що Qualcomm може випустити субфлагманський процесор Snapdragon 8 Gen 6. Інсайдер зазначає, що ця модифікація також отримає потужні характеристики, однак не розкриває їх.

Очікується, що нова лінійка процесорів Qualcomm має з’явитись в цьому році, однак компанія поки офіційного це не підтверджувала.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми писали, що OnePlus 16 отримає 200 Мп камеру, батарею 9000 мА•год і чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Нещодавно у мережі з’явилися перші результати тестування графічної підсистеми процесора Samsung Exynos 2600, отримані на реальному смартфоні Galaxy S26. Це дає попереднє уявлення про продуктивність першого у світі 2-нм мобільного чипсета, зокрема його GPU Xclipse 960, який уже можна порівняти з Adreno 840 у складі Snapdragon 8 Elite Gen 5, встановленого в OnePlus 15.

Джерело: NotebookCheck