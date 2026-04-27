Той, хто сміється останнім: покупець акцій Intel з Reddit, можливо, вже мільйонер

У серпні 2024 року одного з користувачів Reddit безжалісно розкритикували за вкладення спадку у розмірі $700 тис. в акції Intel.





Однак враховуючи, що наразі акції техгіганта сягнули історичного максимуму, можливо той користувач не помилився з інвестиціями. Однак сам момент купівлі акцій він обрав невдало. Майже одразу після вкладення ціна на акції Intel, яка складала $30,45, обвалилась нижче $20.

Звісно, це дало привід багатьом поглузувати з горе-інвестора. Наразі профілю цього користувача вже не має на Reddit. Цілком ймовірно, що з рештою його інвестиційний досвід виявився вдалим. Якщо припустити, що коли на момент купівлі ціна складала $30,45 за штуку, а вкладення — $700 тис., наразі вартість цих акцій вже складає $1 млн 885 тис., оскільки зараз акції Intel підскочили до історичного максимуму $82 за штуку.

Хоча повідомлення на Reddit залишилось, профіль користувача був видалений. В оригінальному пості цього користувача наводилось безліч позитивних аргументів на користь Intel, які фактично мають сенс. Однак інвестор вклав всі свої кошти в один кейс.





Станом на серпень 2024 року Intel перебував у складному становищі, через слабкі прогнози, провальні очікування та стратегічні прорахунки. Розвиток компанії здавався відірваним від реальності, залишаючись за бортом великого змагання з розвитку можливостей ШІ.

Як раз у серпні 2024 року Intel припинила виплату дивідендів, а вартість акцій впала на 30% буквально за ніч. Серед іншого компанія ризикувала втратити контракти на виробництво чипів для ШІ від Softbank. Окрім цього компанію стрясла хвиля масштабних скорочень та програш позицій AMD на ринку серверних процесорів.

Intel знадобився ще рік, аби повернутись до зростання. З серпня 2025 року акції компанії зросли з менш ніж $20 до $82. Інвестор з Reddit початково повідомляв, що його інвестиція розрахована на десятиліття залежно від того, що продемонструє компанія. Якщо він завчасно не продав акції, то наразі залишився у хорошому виграшу та може посміятись над всіма скептиками.

Джерело: Tom’s Hardware