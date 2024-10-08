Ностальгія: демоверсія Commandos Origins доступна в Steam, на Xbox та в магазині Windows

Розробник Claymore Game Studios представив демонстраційну версію нової тактичної гри Commandos: Origins. Серія була дуже популярною, її з нетерпінням чекають фанати

Видавець Kalypso Media показав трейлер Commandos: Origins наприкінці серпня, вихід гри обіцяли вже у цьому році. Можна сказати, що вона практично вийшла, але не вся — розробники представили демо для ПК та Xbox. Класична стелс-тактика у реальному часі присвячена Другій світовій війні.

Серія Commandos з’явилася у 1998 році, коли Pyro Studios випустила класичну гру Commandos: Behind Enemy Lines. Відтоді було випущено продовження, ще дві гри та ремастери. Серія закінчилася з виходом у 2006 році гри Commandos: Strike Force.

Commandos: Origins повертає серію до її витоків, створюючи приквел Другої світової війни. У ньому гравці керують командою спецпризначенців з шести бійців, яка виконує диверсії ліквідації, подорожуючи від європейського узбережжя до крижаної Арктики та пустель Африки. Ігровий процес відбувається у класичній ізометричній перспективі, але відтвореній у повноцінному 3D.

Демоверсія Commandos: Origins доступна у Steam, для PC та Xbox Series X/S. Це не безпосередня частина майбутньої гри. Це те, що видавець називає «ексклюзивною тестовою місією для демо». У ній гравці керують загоном з Джека О’Хари («зелений берет») та Джеймса Блеквуда (морпіх), які намагаються вчинити диверсію на німецькій радіолокаційній системі «на Нормандських островах під час Другої світової війни».

Повна гра включатиме «понад 10» місій з основними та додатковими цілями, кожну з яких можна виконати кількома різними способами. У грі буде підтримка двох гравців у локальному та онлайн-кооперативі. Commandos: Origins досі не має дати випуску, але розробники підтвердили цей рік. Вона буде доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК (через Steam та Microsoft Store).

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Джерело: Eurogamer