Трейлер Commandos: Origins — легендарна тактична гра повертається цього року

Kalypso Media випустила геймплейний трейлер Commandos: Origins для Gamescom 2024. Легендарна серія ізометричних тактичних ігор отримає продовження цього року.

У трейлері показаний ігровий процес останньої альфа-версії гри. Фінальна гра може відрізнятися, проте гра здається закінченою, а її реліз вже скоро..

У Commandos: Origins користувач гратиме за Джека О’Хару («Зелений берет») і Френсіса Т. Вулріджа (снайпер). Гравці проведуть персонажів реальними місцями Другої світової війни. Вони зіткнуться з захопливими викликами у різних несподіваних місцях. Вони проникнуть на ворожі бази в крижаній Арктиці, на німецький підводний човен вночі та мандруватимуть гарячими пісками африканської пустелі.

У часи Другої світової війни оригінальні персонажі франшизи збираються разом, щоб створити знамениту групу Commandos. Перша гра серії Commandos: Behind Enemy Lines вийшла у 1998 та отримала продовження Commandos: Beyond the Call of Duty у 1999. У 2003 і 2006 вийшли друга і третя гра, а у 2022 — їхні HD-ремастери.

Commandos: Origins обіцяє цікаву історію з понад 10 місіями, наповненими складними випробуваннями. Ігровий світ буде детальним та різноманітним, щоб гравці могли випробувати різні стратегії. Можна скрадатися, повзти, керувати транспортними засобами, проходити місії приховано чи у запеклому бою. Гра має вийти у 2024 році, точної дати поки нема.

Джерело: DSOG

