Нова пошта запустила доставку товарів (не дорожче 1800 грн) з українського OLX у Польщу — від 175 грн

«Нова пошта» сповістила про доступність нової послуги — найбільший логіст України почав доставляти замовлення з найбільшого маркетплейса OLX Україна в Польщу. Замовити доставку можна на будь-яке відділення Nova Post — знадобиться лише український номер телефона та українська банківська карта.
Доставка «Нова пошта» з українського OLX у Польщу. Умови та тариф
Як зазначалося вище, послуга доступна всім користувачам сайту та застосунку olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Термін доставлення відправлень — від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Тариф — від 175 грн.
Одна з ключових особливостей, яка потенційно може вплинути на популярність послуги — вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн. І чи потрібно нагадувати, що послуга доступна тільки для товарів із «білого» списку, що не заборонені для пересилки за кордон. Канабіс переслати не вийде, навіть медичний.
Як замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі
- обрати товар на сайті або в застосунку olx.ua (не дорожче 1800 грн);
- натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу»;
- заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі;
- сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн;
- очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.
В «Нова пошта» окремо зазначають, що найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка. В Польщі наразі працюють 40 відділень Nova Post, також є кур’єрська доставка по всій країні та можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost. Детальніше про доставку товарів з OLX Україна в Польщу можна дізнатись на офіційному сайті компанії.
Нова Пошта у 2023-му зросла до 27 050 відділень та поштоматів в Україні (+5 тис.). План на 2024-й — ще 9000
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