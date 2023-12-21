Верховна Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу — у другому читанні

Українські парламентарі підтримали у другому читанні законопроєкт №7457, який дозволяє медичне застосування канабісу, згідно з повідомленням нардепа Ярослава Железняка.

Закон вводиться в дію через пів року після його опублікування.

Законопроєкт вперше був внесений на розгляд парламенту ще у червні 2022-го, попередні спроби ухвалення подібних документів депутати провалили.

Документ не передбачає легалізацію марихуани, яка викликає наркотичне сп’яніння — йдеться про ліцензування вирощування медичної марихуани, контроль її розповсюдження та застосування.

У тексті законопроєкту йдеться про те, що вирощувати медичний каннабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Раніше за ухвалення законопроєкту виступили понад 40 лікарів-онкологів України із відповідним зверненням, знаменитості, онкопацієнти та військові, що отримали поранення, а також РНБО та Міністерство у справах ветеранів. Представники релігійних організацій тим часом звернулися до Президента із закликом не підписувати законопроєкт у раз його ухвалення.

За даними МОЗ, медичний канабіс використовують у 56 країнах світу та у більш ніж 50 патологічних станах, серед яких хронічний біль, артрит, ревматизм, епілепсія, хвороби Альцгеймера та Паркінсона, хвороби травного тракту; він також необхідний багатьом онкохворим, які щодня відчувають сильні болі, та у випадках психічних патологій, у тому числі тих, що виникли через вживання психоактивних речовин; допомагає у подоланні тривожності, порушень сну та ПТСР.

Курс QA . Це хороший спосіб розвитку вашої кар'єри в IT-індустрії. Після проходження курсу Mate гарантує вам офер мрії. Ознайомитись з курсом

Раніше Австралія дозволила медичне застосування псилоцибіну та MDMA, але це перший такий випадок у світі, хоча США розглядають застосування екстазі як допоміжного засобу до розмовної психотерапії при ПТСР.