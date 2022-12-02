Нова пошта почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії — можна купувати Starlink, EcoFlow та іншу техніку

«Нова Пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова пошта» вчергове розширила послугу міжнародної доставки та додала на карту онлайн-шопінгу Чехію, яка стала дев’ятою закордонною країною для сервісу NP Shopping.

Українці можуть купувати безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, які не мають прямої доставки в Україну, будь-які товари та техніку (з тих, що не заборонені для транспортування), як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, та їх подальшим перевезенням на відділення «Нової Пошти», у поштомат або на вказану адресу.

Якраз кілька днів тому Кабмін звільнив від ПДВ та мита Starlink (насправді пільги поширюються не тільки на юридичних осіб, а й на фізичних осіб, проте наразі існують законодавчі колізії, тож митниця не завжди йде назустріч громадянам), а в Чехії на відміну від України діють одні з найнижчих цін на Starlink. Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 грн. Точна ціна залежить від ваги відправлення. Термін доставки — від 8 робочих днів.

Тарифи на доставку через NP Shopping з Чехії

0,5 кг — $5 (183 грн)

$5 (183 грн) 1 кг — $8,50 (311 грн)

$8,50 (311 грн) 1,5 кг — $10 (366 грн)

$10 (366 грн) 2 кг — $13,50 (494 грн)

Розрахувати вартість доставки можна самостійно на сайті за допомогою спеціального калькулятора. Раніше «Нової Пошта» опублікувала детальну інструкцію з замовлення Starlink.

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Можна купувати в будь-яких онлайн-магазинах, головне при оформленні замовлення вказати правильну адресу складу «Нової Пошти» в тій чи іншій країні. Для цього потрібно спочатку зареєструватися на сайті NP Shopping та отримати доступ до особистого кабінету з усією необхідною функціональністю.

Як зазначалося вище, Чехія стала дев’ятою країною для сервісу NP Shopping. Раніше компанія почала доставляти з інтернет-магазинів США, Італія, Туреччина, Великобританія, Німеччина, Польща, Франція, Іспанія та Чехія. Напередодні новорічних свят «Нова Пошта Глобал» тимчасово знизила на 25% вартість доставки з Іспанії та Італії — акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.

Чи потрібно нагадувати, що НП Шопінг — лише один з доступних в Україні сервісів, які надають послуги форвардингу Доставка товарів, які клієнт замовив в зарубіжних інтернет-магазинах, що не доставляють в Україну. В процесі доставки використовуються власні чи орендовані склади компанії-оператора в країні, де здійснено замовлення, та налагоджена логістична інфрастуктура.. Серед інших таких сервісів — Ukraine-Express, Pesoto, Meest.

Залишається пригадати, що з 30 квітня в Україні почав діяти новий ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону — його підняли зі 100 до колишніх 150 євро.