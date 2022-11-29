Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700

SpaceX Ілона Маска вирішила переглянути цінову політику Starlink в Україні та підвищити українцям абонплату за користування супутниковим інтернетом — з 29 грудня вона зросте з теперішніх $60 до $75 для наявних користувачів. Водночас комплект необхідного обладнання (термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор) також подорожчав — з $600 до $700.

Про підвищення тарифу українських користувачів проінформували у розсилці через електронну пошту, а ті своєю чергою люб’язно поділилися скриншотами “листів щастя” у соцмережах. Окрім того, на офіційному сайті Starlink вже показується нова ціна, яка вже діє для нових користувачів.

У SpaceX публічно ніяк не прокоментували, з чим пов’язане подорожчання Starlink для України, проте можна згадати про підвищений попит, особливо на тлі поточних проблем зі зв’язком через російські ракетні обстріли, які пошкодили чи зруйнували 50% енергетичної інфраструктури України. Ні для кого не секрет, що зараз Україна надзвичайно сильно залежить від Starlink — на нього покладається не тільки українська армія, а й різні урядові структури, мобільні оператори та інтернет-провайдери, решта бізнесу та врешті-решт прості українці. Після обстрілу 23 листопада, який спричинив частковий блекаут та масові проблеми зі зв’язком, українці знову почали цікавитися купівлею Starlink — підтвердженням тому слугують дані Google Trends. Тільки на початок листопада в Україні офіційно нараховувалося понад 20 тис. терміналів, які передали благодійники та різні урядові організації. Зараз, певно, їх ще більше. Наприкінці вересня Маск повідомляв, що загалом Starlink випустив понад 1 млн користувацьких терміналів.

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Востаннє Starlink переглядав ціни для українців три місяці тому — тоді місячну абонплату зменшили зі $100 до $60 на місяць. Відтоді сталося кілька гучних скандалів за участю Ілона Маска через обурливі висловлювання мільярдера стосовно війни в Україні та Starlink — спочатку той скаржився, що його компанія втрачає $20 млн щомісяця, покриваючи власним коштом обслуговування супутників Starlink в Україні та натякав на припинення роботи Starlink в Україні, якщо Пентагон не дасть грошей. Наприкінці жовтня 1300 терміналів Starlink, якими користувалися українські військові, тимчасово перестали працювати через невизначеності з фінансуванням. Після критики Ілон Маск повідомив, що SpaceX відкликала лист до Пентагону щодо фінансування, а Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей».