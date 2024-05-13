«Нова пошта» тепер працює у Великій Британії – відкрила 2 відділення та запустила кур’єрську доставку

«Нова пошта» повідомила про початок роботи у Великій Британії. Це вже 13-та європейська країна, у якій компанія відкрила відділення та запустила кур’єрську доставку.

«Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур’єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, аби в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома», – розповів співвласник групи компаній NOVA («Нової пошти») Вячеслав Климов.

У Великій Британії «Нова пошта» відкрила відразу два відділення. Обидва вони розташувалися у Лондоні. Поштове відділення обробляє відправлення вагою до 30 кг. Також доступне вантажне відділення для важчих вантажів – воно працює з відправленнями вагою до 1000 кг. Відділення працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн

посилки до 2 кг – 950 грн

посилки до 10 кг – 1500 грн

посилки до 30 кг – 2500 грн

Термін доставки з України у Велику Британію — від 5 днів.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок вагою до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

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Детальніше про швидку доставку з України до Великої Британії можна дізнатися за наступним посиланням.