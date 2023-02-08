Нова пошта виходить на ринок Литви — перше відділення Nova Post запрацює у Вільнюсі у середині березня

«Нова пошта» продовжує експансію в ЄС та готується до виходу на новий ринок — за місяць українська компанія почне надавати послуги в Литві. За планом, перше відділення Nova Post запрацює у Вільнюсі вже у середині березня.

Після цього українців та всі інші у Литві зможуть користуватися повним спектром послуг українського лідера експрес-доставки. Це буде вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Його точна адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Точну дату відкриття першого відділення Nova Post у Вільнюсі компанія обіцяє повідомити незабаром — можна, наприклад, слідкувати за оновленнями на офіційній сторінці у Facebook.

«Нова пошта» почала розвивати мережу в ЄС минулого року — на початку жовтня запрацювало перше відділення у Варшаві. Загалом у 2022 році «Нова пошта» за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням.

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З березня 2023-го власна авіакомпанія «Нової Пошти» — Supernova Airlines — розпочне перші комерційні рейси (компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу), що дозволить пришвидшити доставку міжнародних відправлень.

У 2023-му «Нова пошта» планує вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок (у 2022-му «Нова пошта» доставила 6,5 млн міжнародних посилок — на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). ) — у першому півріччі 2023-го компанія також планує відкрити відділення у Німеччині, Чехії та Румунії. Водночас кількість відділень у Польщі має зрости до 48.