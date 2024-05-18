TCL показала перший у світі монітор 4K 1000 Гц

Монітор з частотою оновлення 540 Гц вже був, тепер настала черга нового рекорду. Компанія TCL представила першу у світі панель 1000 Гц, і не в якійсь низькій роздільній здатності, а у 4K.

Стенд TCL на виставці Display Week 2024 представляє багато технологій створення дисплеїв, зокрема HVA, HFS, MLED, MLCD, FMM OLED та IJP OLED. Представлений 85” екран w-HVA Pro, перший у світі 7,85” тандемний потрійний екран та 14” гібридний OLED-дисплей зі струменевим друком 2,8K. Також представлені перший у світі монітор CR 4000:1 HFS, 16” 8K-дисплей для ноутбука та Ln-Oxide 14” дисплей MUX 1:3, монітор з діагоналлю 57″ товщиною 6,9 мм та перший у світі монітор з частотою оновлення 4K 1000 Гц.

Найшвидші монітори на ринку мають частоту оновлення 540 Гц та використовують панелі TN. Як правило, вони мають невелику роздільну здатність через технологічні обмеження. Однак стандарт DisplayPort 2.1 з режимом UHBR20 теоретично має можливість забезпечувати частоту оновлення до 884 Гц із роздільною здатністю 1080p без необхідності стиснення потоку. З впровадженням технології стиснення DSC 3.0 вимога до пропускної здатності для досягнення частоти оновлення 540 Гц при роздільній здатності 1080p зменшується лише до 15,5 Гбіт/с, що цілком у межах доступної пропускної здатності 77,3 Гбіт/с (UHBR20).

Хоча на практиці досягти такої частоти кадрів збоку апаратного забезпечення майже неможливо, режими додавання кадрів сучасних відеокарт дозволяють це зробити. Мета створення TCL такого дисплея полягає в тому, щоб досягти фотореалістичного візуального досвіду за допомогою сучасних ігрових механізмів і технології генерації кадрів, яка працює у співвідношенні 10 до 1.

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Джерело: VideoCardz

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