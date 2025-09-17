Нові очні краплі покращують зір на два роки

Depositphotos

Аргентинські дослідники з Центру передових досліджень пресбіопії у Буенос-Айресі представили спеціальні очні краплі для покращення зору.

З віком у всіх людей починає розвиватись пресбіопія — вікова далекозорість, що ускладнює фокусування на близьких предметах або тексті. Зазвичай у таких випадках доводиться вдаватись до хірургічного втручання або використовувати окуляри.

Однак за результатами ретроспективного дослідження розробники продемонстрували, що більшість учасників після використання нових крапель 2-3 рази на день змогли прочитати на два або більше додаткових рядків з таблиці Єгера — оптометричної таблиці для перевірки гостроти зору на близьких відстанях. Як відзначає директорка Центру передових досліджень пресбіопії Джованна Беноцці, дослідження було проведене через значну медичну потребу у лікуванні цієї хвороби.

“Існує група пацієнтів з пресбіопією, у яких обмежені можливості, окрім окулярів, та які не є кандидатами на хірургічне втручання. Саме вони знаходяться у центрі нашої уваги. Ми прагнули надати надійні клінічні дані на підтримку інноваційного фармакологічного рішення, яке б дозволило пацієнтам отримати неінвазивну, зручну та ефективну альтернативу”, — пояснює Джованна Беноцці.

Саме покійний батько Джованни Беноцці, який працював у цьому ж дослідницькому центрі, є розробником очних крапель. Препарат містить пілокарпін, який звужує зіниці та скорочує циліарний м’яз, що відповідає за фокусування ока, та диклофенак, нестероїдний протизапальний препарат, який знімає запалення і дискомфорт, що виникають від пілокарпіну.

У дослідженні взяли участь 766 добровольців — 373 жінки та 393 чоловіки, середній вік яких складав 55 років. Вони використовували краплі 2 рази на день із можливістю ще одного використання за потреби. Всі пацієнти отримували очні краплі з однаковою концентрацією диклофенаку, однак концентрація пілокарпіну становила 1%, 2% чи 3%. Можливості покращення зору перевірялись за допомогою таблиці Єгера через годину після першого застосування крапель. Спостереження за ними велось протягом наступних 2 років.

“Наш найкращий результат продемонстрував швидке та стійке покращення зору з близької відстані за застосування всіх трьох концентрацій. За годину після закапування перших крапель у пацієнтів спостерігалося середнє поліпшення на 3,45 рядки Єгера. Лікування також покращило фокусування на всіх відстанях. Вражає, що 99% із 148 пацієнтів у групі з 1% пілокарпіну досягли оптимального зору на близькій відстані та змогли прочитати на два або більше додаткових рядків. Приблизно 83% всіх пацієнтів зберігали гарний функціональний зір протягом 12 місяців”, — повідомляє Джованна Беноцці.

При цьому 69% з 248 пацієнтів, які приймали 2% розчин, і 84% з 370 пацієнтів, які приймали 3% розчин, змогли прочитати три або більше додаткових рядків з таблиці Єгера. Поліпшення, що спостерігалися під час дослідження, зберігалися до двох років.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Однак пілокарпін має велику кількість побічних ефектів, зокрема, викликає затуманювання, потемніння або потьмяніння зору, спалахи світла або “плаваючі помутніння”, а у деяких випадках — відшарування сітківки. Серед несприятливих побічних ефектів, що спостерігалися у пацієнтів у недавньому дослідженні, були тимчасове затуманювання зору, роздратування під час закапування очних крапель та головний біль.

“Майже у всіх пацієнтів спостерігалося позитивне поліпшення гостроти зору на близькій відстані, хоча рівень поліпшення залежав від початкового стану зору до лікування. Пацієнти з менш вираженою пресбіопією найкраще реагували на 1% концентрацію, тоді як пацієнтам з більш вираженою пресбіопією для досягнення значного поліпшення зору були потрібні вищі концентрації — 2% або 3%. У офтальмологів тепер є науково обґрунтований фармакологічний варіант, який розширює спектр лікування пресбіопії за межі окулярів та хірургічного втручання“, — зазначає Джованна Беноцці.

Інші дослідники, як от завідувач відділення офтальмології Університетської очної клініки Бохума Буркхард Дік, підкреслюють, що оскільки дослідження було проведене в одному центрі, а дані збирались постфактум, отримані результати можуть бути неоднаково ефективними для всіх.

“Тривале застосування пілокарпіну іноді може викликати побічні ефекти. Необхідні ширші, довгострокові, багатоцентрові дослідження для підтвердження безпеки та ефективності, перш ніж цей метод лікування можна буде широко рекомендувати”, — наголошує Буркхард Дік.

Результати дослідження були представлені на 43-му конгресі Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS)

Джерело: Gizmodo