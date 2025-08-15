banner
Перша у світі контактна лінза з дисплеєм OLED, у 6 разів тоншим за волосину

KAIST

Південнокорейські дослідники створили першу у світі бездротову контактну лінзу з OLED-дисплеєм для діагностики захворювань сітківки.

Зазначається, що ця крихітна лінза використовує інтегрований у неї органічний світлодіод для проведення електроретинографії. Ця процедура вимірює електричну реакцію надчутливих клітин в очах для діагностики спадкових захворювань сітківки чи оцінки зниження її функціональності.

“Ця технологія дозволяє проводити ЕРГ просто одягнувши лінзу, усуваючи необхідність у великих спеціалізованих джерелах світла і значно спрощуючи традиційне складне офтальмологічне діагностичне середовище”, — пояснюють розробники у прес-релізі. 

Зазвичай електроретинографія проводиться у спеціалізованих умовах з певними обмеженнями. Пацієнти знаходяться у темній кімнаті і дивляться на великий стаціонарний пристрій, який називається «Ганцфельд», що посилає в очі спалахи світла. Пацієнтам слід залишатись нерухомими з відкритими очима, що може здатись складним та виснажливим, особливо для дітей. 

Однак група дослідників з Корейського інституту науки та технологій (KAIST) значно спростила проведення цієї процедури. Дослідники інтегрували гнучкий OLED в електрод контактної лінзи для ЕРГ. Товщина OLED складає всього 12,5 мкм, що в 6-8 разів тонше за людське волосся.

Окрім цього дослідники зробили систему повністю автономною, оснастивши об’єктив бездротовою антеною та чипом управління. Пристрій використовує метод бездротової передачі енергії на резонансній частоті 433 МГц. Ця частота ідеально підходить для стабільного бездротового зв’язку.

Бездротове керування OLED-контактною лінзою/ KAIST

Практичне застосування технології було продемонстровано на прикладі бездротового контролера, вбудованого в маску для сну, який можна підключити до смартфону. У більшості сучасних смарт-лінз використовуються неорганічні світлодіоди із високою жорсткістю та випроміненням світла з однієї точки. Це може призводити до надмірного нагріву і обмеження інтенсивності світла.

Нова технологія використовує OLED-дисплеї, які є джерелами реального світла. Вона безпечна для очей, не перегрівається, забезпечуючи чіткі та стабільні сигнали ERG навіть при низькій яскравості в 126 ніт. Ефективність та безпека OLED-контактних лінз для клінічного застосування доведена випробуваннями на тваринах.

Дослідження продемонструвало, що лінза підтримує температуру поверхні ока нижче 27°C, запобігаючи тепловому пошкодженню рогівки. Лінза також зберігала світловипромінюючі властивості в умовах підвищенної вологості, продемонструвавши свою надійність як інструмент ЕРГ-діагностики. Очікується, що це нововведення спростить діагностику захворювань сітківки та знайде потенційне застосування в різних галузях, таких як лікування короткозорості, доповнена реальність та світлова нейростимуляція.

“Інтеграція гнучкості та характеристик розсіювання світла ультратонких OLED в контактну лінзу – це перша у світі спроба. Це дослідження допоможе розширити технологію інтелектуальних контактних лінз до платформ оптичної діагностики та фототерапії на очах, сприяючи розвитку технологій цифрової охорони здоров’я”, — пояснює професор Синхеп Ю.

Джерело: Interesting Engineering

