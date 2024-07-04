Нові рекорди та додаткова статистика – бігова доріжка з покращеним покриттям та сенсорами обіцяє революцію в легкій атлетиці

Британський стартап Feldspar планує запустити нову хвилю легкоатлетичних рекордів. Нових спортивних висот спортсмени зможуть досягати не лише завдяки додатковим чи ефективнішим тренуванням, але й за рахунок вдосконалення бігової доріжки.

Feldspar розробляє специфічну поверхню для досягнення максимальної швидкості бігу. Особлива конструкція покриття перетворює більше енергії руху на горизонтальну рушійну силу. У результаті спринтери можуть зменшити силу, необхідну для вертикального моменту, і додавати додаткову силу для руху вперед. Покращуючи віддачу енергії, система також може зменшити втому.

Це не єдині переваги передової бігової доріжки. Вона також дозволить втілити нові спортивні ідеї. Завдяки поєднанню вбудованих датчиків і аналізу даних на основі камери, Feldspar збиратиме дані в реальному часі безпосередньо з поверхні. Тренери зможуть використовувати цю інформацію для оптимізації програм тренувань, стратегій перегонів і боротьби з травмами. І ще Feldspar хоче донести ширшу аналітику до глядачів. Стартап планує відображати у статистиці для вболівальників традиційно невловимі дані — такі як довжина кроку, швидкість прискорення та максимальна швидкість.

«На ширшому рівні ми очікуємо, що це допоможе створити історії про профілі спортсменів і створити візуально захоплюючі спортивні розваги», — сказала Альвіна Чен, засновниця Feldspar.

Сама Чен раніше була професійною спортсменкою. Але у 2020 році її кар’єра бігунки була обірвана діагнозом міастенія (автоімунний нервово-м’язовий розлад). Полишивши спортивну кар’єру, вона знайшла новий шлях, щоб й надалі розвивати свою пристрасть до бігу.

Інновації у взутті, одязі та тренуваннях вже дозволили встановити нові світові рекорди у легкій атлетиці. Але модернізація доріжки була мінімальною, оскільки на Олімпіаді 1968 року було введено всепогодне бігове покриття, яке з того часу практично не зазнавало змін. Чен планує змінити це ─ поєднуючи дані датчиків із новим способом перетворення енергії, вона хоче підштовхнути спортсменів до нових рівнів продуктивності.

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Стартап Feldspar вже знайшов інвесторів з Гонконгу. Тепер компанія планує розробити прототип системи, щоб довести свою теорію на практиці. Виробництво покриття планують розпочати наступного року. За словами Feldspar, кінцевим продуктом буде «перша у світі бігова доріжка з датчиками». До того ж вона буде модульною та портативною, що дозволить транспортувати та розгортати мобільні бігові доріжки в різних місцях за потреби.

Джерело: thenextweb

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