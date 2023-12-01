Новини Ігри 01.12.2023 о 12:48 comment views icon

Нові трейлери Frostpunk 2 та Indika від 11 Bit Studios

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Вадим Карпусь

Автор новин

Під час проведення заходу PC Gaming Show: Most Wanted команда 11 Bit Studios представила два нових трейлери своїх майбутніх ігор: Frostpunk 2 та Indika.

Тизерний трейлер Frostpunk 2 демонструє вид на місто у світі вічного холоду. Місто розрослося до великих розмірів. Закадровий голос розповідає, що люди пережили шторм, але він змінив їх. І простого виживання стало замало. Поселення розросталося, і з’являлося все більше людей, які мріяли про різне майбутнє. І ці варіанти майбутнього суперечили одне одному. Відео також містить короткі коментарі команди розробників. Повноцінний трейлер – ще попереду.

Другим анонсом 11 Bit Studios став перероблений трейлер Indika – незвичайної оповідальної пригоди, в якій головну роль грає черниця. Оповідач із хрипким голосом докладно описує, як монахиня проводить свій день у молитвах, виконанні роботи по дому та присвячує своє життя «Джоду», але не все так буденно, як може здатися на перший погляд. Реліз Indika заплановано на 2024 рік. Гра буде доступна на ПК, а також консолях, включаючи Xbox Series X|S.

Крім Indika та Frostpunk 2, 11 Bit Studios в цей час також розробляє гру The Alters.

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Джерело: windowscentral

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