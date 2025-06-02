Новий рекорд швидкості інтернету: 1 Пбіт/с оптоволокном завтовшки з волосину на 1800 км

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Японські науковці з Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT) встановили рекорд швидкості передачі інтернет-даних в 1,2 Пбіт/с через оптоволоконний кабель на відстань 1 тис. 808 км.

Цього вистачить, щоб, наприклад, завантажити 10 тис. фільмів у форматі 4K або увесь обсяг інформації з Вікіпедії буквально за секунду. Забезпечення високої швидкості передачі даних на великі відстані довгий час залишалось проблемою, оскільки сигнал слабшає, поширюючись на тривалу відстань. Посилення його за рахунок більшої кількості каналів у оптоволоконному кабелі стикається із виникненням перешкод.

Для вирішення цієї проблеми японські дослідники розробили спеціальний тип оптоволоконного кабелю з 19 каналами завтовшки з волосину. Таким чином загальна товщина кабелю складала усього 0, 125 мм. Кожен канал передав дані незалежно від іншого.

Науковці використали комбінацію спеціальних підсилювачів для всіх 19 каналів, не допустивши змішування їхніх сигналів між собою. Вони створили 19 рециркуляційних петель, кожна з яких використовувала один канал волокна, і пропустили сигнали через них 21 раз, щоб змоделювати загальну відстань у 1 тис. 808 км.

Цей оптоволоконний кабель ефективно працює у стандартних комерційних діапазонах довжинь хвиль C и L, завдяки удосконаленому компонуванню каналів, яке скорочує втрати сигналу на 40% порівняно із попередніми моделями.

Щоб зберегти цілісність на відстані у 1 тис. 808 км, дослідники розгорнули дводіапазонну систему оптичного посилення, що складається з окремих пристроїв, які посилювали сигнали в діапазонах C і L. Це дозволило 180 різним довжинам хвиль одночасно передавати дані з використанням модуляції 16QAM — методу, який вкладає більше інформації в кожен імпульс.

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На виході 19-канальний приймач вловлював сигнали, а цифровий процесор на основі технології MIMO (багатовхідної та багатовихідної) очищав їх, видаляючи перешкоди та обчислюючи швидкість передачі даних. При цьому показник пропускної здібності на відстань склав 1,86 ексабіт за секунду на км.

Серед проблем, що залишаються, оптимізація ефективності підсилювача та масштабування обробки даних MIMO. Наразі науковці вивчають обробку сигналів на основі штучного інтелекту для подальшого підвищення швидкості.

Джерела: NICT; TechSpot

Розділ Технології виходить за підтримки

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