Новий Skoda Superb в Україні: що пропонує флагманська модель за ціною від 1,77 млн грн.

В Україні починається продаж флагманської моделі Skoda Superb нового покоління. Новинка має більші розміри, оновлений зовнішній вигляд, покращену аеродинаміку та чимало нових технологічних рішень.

Skoda Superb нового покоління оснащена восьмикутною решіткою радіатора та світлодіодними матричними фарами з чітким малюнком. Це вперше, коли в моделі Superb пропонуються матричні фари. Інші візуальні елементи включають зовнішні деталі в темному хромі: логотип на капоті та написи на дверях багажника. Традиційно для ринку України авто оснащене пакетом «погані дороги».

Інтер’єр Superb має окремо розміщений інформаційно-розважальний дисплей розміром 10 або 13 дюймів, віртуальну панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, бездротову зарядку для смартфона потужністю 15 Вт, кілька портів USB та тризонний клімат-контроль Climatronic. Важіль селектора перемістився на рульову колонку. Автовласникам доступна система безключового доступу та запуску двигуна KESSY GO.

Новий Skoda Superb має довжину 4912 см, ширину 2090 см (з урахуванням дзеркал) та висоту 1481 см. Об’єм багажника збільшився на 20 літрів у порівнянні з попередником та тепер становить 645 літрів. Автомобіль буде представлений у двох комплектація: Superb Selection та Superb L&K.

Нова модель Superb пропонується в Україні з 2-літровим бензиновим двигуном TFSI потужністю 265 к.с. (195 кВт) та 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач DSG. Автомобіль має повний привід та постачається з 17-дюймовими легкосплавними дисками. Розгін до швидкості 100 км/год займає 6 секунд.

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Автомобіль має чимало асистентів безпеки: система утримання на схилі (Hill Hold Control), багатофункціональна камера (асистент виїзду на перехрестя (Crossroad Assist), розпізнання пішоходів та велосипедистів), система розпізнавання дорожніх знаків, система попередження втрати уваги та сонливості водія (Driver alert), система запобігання зіткнень спереду з гальмуванням при виявленні авто, пішоходів, велосипедистів, сигнал руху заднім ходом, виходу з автомобіля та система зміни смуги руху, розширена та проактивна система захисту пішоходів, активна система попереджень при виїзді зі смуги (Lane Assist), асистент перехрестя (Crossroad Assist), асистент повороту на перехресті (Turn Assist) та інші.

Skoda Superb нового покоління буде доступний для замовлення в Україні з 26 серпня 2024 року. Ціни стартують від 1,77 млн грн за стандартну комплектацію Superb Selection та від 2,03 млн за Superb L&K. Традиційно для Skoda, авто можна індивідуально оснастити додатковими опціями. На всі автомобілі надається гарантія 2 роки без обмеження пробігу та додаткова опція «пакет подовженої гарантії» на 4 роки або 90 000 км пробігу.