Новий таємничий дрон DJI з’явився на відео — також відома ціна

Компактний дрон DJI Neo з’явився на відео, ймовірно, у процесі випробування. Щобільше, він «засвітився» у Wallmart з ціною.

Чутки про «кишеньковий» безпілотний літальний апарат DJI почалися з публікації на X Twitter, яка містить зображення реєстраційної етикетки Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) для DJI Neo, номер моделі DN1A0626. Етикетка також показує місткість акумулятора — 1435 мАг або 10,5 Втг.

Публікація з відео іншого користувача демонструє дрон у польоті. Безпілотник здається досить компактним та, схоже, має захист гвинтів під час польоту.

Spark back to life in a Mavic form? pic.twitter.com/V9B19qb5R2 — OsitaLV (@OsitaLV) July 25, 2024

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Відсутність на відео гарнітури FPV натякає на те, що Neo може бути спроєктований як дрон, схожий на HoverAir X1, а не як Cinewhoop. Можливо, його функції зосереджені зосередитися на аерофотозніманні та простих операціях у польоті.

Ґрунтуючись на специфікаціях батареї, експерт з дронів Вейліан Чжан оцінює, що DJI Neo може важити близько 169 г, і припускає, що час польоту може становити близько 15 хвилин.

Хоча DJI ще офіційно не підтвердила Neo, схоже, відбулося його передчасне розміщення на Walmart. Комплект Fly More Combo для DJI Neo, який зазвичай включає додаткові батареї, зарядний концентратор та футляр для транспортування, буде коштувати $329. Для порівняння, аналогічний комплект HoverAir X1 продається за $399.

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Джерело: Gizmochina

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