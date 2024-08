Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 рік — офіційно

Warhorse Studios оголосила про перенесення дати виходу продовження популярної рольової гри Kingdom Come: Deliverance на початок 2025 року.

Замість запланованого виходу наприкінці 2024 року, гравці зможуть поринути у середньовічну Богемію 11 лютого 2025 року. Warhorse Studios пояснила це рішення необхідністю додаткового часу для вдосконалення проєкту.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024