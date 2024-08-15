Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 рік — офіційно

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Warhorse Studios оголосила про перенесення дати виходу продовження популярної рольової гри Kingdom Come: Deliverance на початок 2025 року.

Замість запланованого виходу наприкінці 2024 року, гравці зможуть поринути у середньовічну Богемію 11 лютого 2025 року. Warhorse Studios пояснила це рішення необхідністю додаткового часу для вдосконалення проєкту.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) August 15, 2024

На виставці Gamescom 2024 розробники представлять новий трейлер, покажуть геймплейні кадри та колекційне видання. Також 21 серпня в мережі з’являться перші огляди від журналістів, які вже спробували нову RPG.

Kingdom Come: Deliverance II вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК, а ще матиме субтитри українською мовою. Багато деталей про гру розповіли на показі у квітні.

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Перша частина Kingdom Come: Deliverance побачила світ у лютому 2018 року на ПК, PS4 та Xbox One. Гра від першої особи занурює у детально відтворену Чехію початку XV століття, де гравці слідкують за пригодами Генрі, сина коваля, який шукає своє місце у середньовічному суспільстві. Попри складнощі в розробці, проєкт отримав схвальні відгуки. На агрегаторі Metacritic гра має оцінку 76/100 від критиків та 8,1/10 від користувачів. У Steam 82% відгуків є позитивними.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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