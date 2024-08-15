Новини Ігри 15.08.2024 о 10:27 comment views icon

Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 рік — офіційно

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Ігор Панченко

Автор новин

Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 рік — офіційно

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Warhorse Studios оголосила про перенесення дати виходу продовження популярної рольової гри Kingdom Come: Deliverance на початок 2025 року.

Замість запланованого виходу наприкінці 2024 року, гравці зможуть поринути у середньовічну Богемію 11 лютого 2025 року. Warhorse Studios пояснила це рішення необхідністю додаткового часу для вдосконалення проєкту.

На виставці Gamescom 2024 розробники представлять новий трейлер, покажуть геймплейні кадри та колекційне видання. Також 21 серпня в мережі з’являться перші огляди від журналістів, які вже спробували нову RPG.

Kingdom Come: Deliverance II перенесли на 2025 рік — офіційно

Kingdom Come: Deliverance II вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК, а ще матиме субтитри українською мовою. Багато деталей про гру розповіли на показі у квітні.

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Перша частина Kingdom Come: Deliverance побачила світ у лютому 2018 року на ПК, PS4 та Xbox One. Гра від першої особи занурює у детально відтворену Чехію початку XV століття, де гравці слідкують за пригодами Генрі, сина коваля, який шукає своє місце у середньовічному суспільстві. Попри складнощі в розробці, проєкт отримав схвальні відгуки. На агрегаторі Metacritic гра має оцінку 76/100 від критиків та 8,1/10 від користувачів. У Steam 82% відгуків є позитивними.

Автентичність понад усе. Kingdom Come: Deliverance II залучає експертів з історії

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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