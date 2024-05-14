«Мегалополіс» Копполи отримав перший трейлер — блиск та занепад Нового Риму

«Наш новий фільм «Мегалополіс» — найкраща робота, над якою я коли-небудь мав честь керувати», — йдеться у цитаті культового режисера Френсіса Форда Копполи, доданій до офіційного трейлера його нового епічного фільму.

Картина, конкурсна прем’єра якої відбудеться в четвер на Каннському кінофестивалі, була проєктом, який Коппола створював багато років. Він вперше почав працювати над сценарієм у 1980-х роках. Легендарний режисер фільмів «Хрещений батько» та «Апокаліпсис сьогодні» вклав у фільм $120 млн власних коштів.

Трейлер починається з голосу за кадром, який роздумує про занепад: «Коли вмирає імперія? Чи руйнується в одну страшну мить? Ні, ні. Але настає час, коли люди більше в це не вірять». Далі йдуть перегони римських колісниць, міські краєвиди, сцен протесту або красивого життя та нарізка багать ох інших фрагментів.

Згідно з офіційним синопсисом, «Мегалополіс» — це римська епічна сага, дія якої відбувається в уявній сучасній Америці. Місто Новий Рим має змінитися, це спричиняє конфлікт між Цезарем Катіліною (Адам Драйвер), геніальним художником, який прагне стрибнути в утопічне, ідеалістичне майбутнє, та його опонентом, мером Франкліном Цицероном (Джанкарло Еспозіто), який залишається відданим статус-кво з увічнення жадібності, особливих інтересів та партизанською війною. Між ними розривається світська левиця Джулія Цицерон (Наталі Еммануель), донька мера, чия любов до Цезаря розділила її відданість та змусила її відкрити те, на що, на її думку, заслуговує людство».

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У «Мегалополісі» зібраний зірковий акторський склад: Адам Драйвер, Джанкарло Еспозіто, Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоуренс Фішберн, Талія Шайр, Джейсон Шварцман, Кетрін Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суїні та Дастін Хоффман.

Сценаристом і режисером є Коппола, продюсерами – Фред Рус, Баррі Гірш і Майкл Бедерман. Виконавчі продюсери: Анахід Назарян, Баррі Осборн, Даррен Деметре.

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Джерело: Variety