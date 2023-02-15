Обшуки у MacPaw: Позиція Мінцифри, Нацполіції та реакція спільноти

Ситуацію з обшуками в офісі та домівці засновника MacPaw прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і визнав, що йому «соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України».

«Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи» – зазначив Федоров.

Міністр додав, що такі методи «вбивають будь-який інвестклімат країни», тим паче під час повномасштабної війни.

«Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення», – додав міністр.

Також Федоров нагадав про необхідність ухвалення закону про «Маски Шоу Стоп».

Різні представники бізнесу та IT-сфери, а також політики також висловилися з приводу обшуків у MacPaw. Більшість коментаторів засуджують дії правоохоронців та називають такі дії неприпустимими. Водночас спільнота дає схвальні відгуки як про компанію MacPaw, так і про її засновника Олександра Косована.

Своєю чергою ситуацію прокоментувала і Національна поліція України. Відомство зазначає, що Нацполіція та Спеціалізована екологічна прокуратура проводять слідчі дії в менеджменту та приміщеннях ІТ-компанії відповідно до ухвал суду. Досудове розслідування здійснюється за фактом збільшення берегової лінії без спеціального дозволу. Ця берегова лінія межує із земельними ділянками, де ведеться будівництво комплексу відпочинку. Начебто на земельних ділянках, що належать MacPaw, здійснюється незаконний видобуток корисних копалин для будівництва комплексу відпочинку, а земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 12,5 млн грн.