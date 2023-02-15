Правоохоронці проводять обшуки в офісі та помешканні засновника компанії MacPaw

Як розповів засновник компанії MacPaw Олександра Косована, в офіс компанії та до нього додому прийшли правоохоронці з обшуками. За словами Олександра, слідчим заздалегідь були надані всі необхідні документи. Тому, на його думку, обшуки в цьому випадку були необов’язковими, «але держслужбовці вирішили інакше».

Олександр Косован вважає, що обшуки проводяться у зв’язку із тим, що чиновники хочуть заволодіти земельними ділянками, що належать компанії, і в які було вкладено мільйони доларів.

«Причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки. Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив», — пише Олександр Косован.

В коментарях до свого допису засновник MacPaw пояснив, що мова йде про земельні ділянки в районі с. Циблі біля Переяслава, Київська область. Також в коментарях він надав перелік кадастрових номерів земельних ділянок, через які проводяться обшуки:

3223388200:02:015:0105; 3223388200:02:015:0108; 3223388200:02:015:0009; 3223388200:02:015:0136; 3223388200:02:015:0094; 3223388200:02:015:0107; 3223388200:02:015:0030; 3223388200:02:015:0106; 3223388200:02:015:0107; 3223388200:02:015:0018; 3223388200:02:015:0019; 3223388200:02:015:0095 та прилеглі до них земельні ділянки.

«Мені прикро, що в час, коли українці мають об’єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України, всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни. Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні. Такі дії разом із блокуванням роботи однієї з найбільших українських продуктових компаній, є злочином проти всього народу України», — підсумував Олександра Косована.

Джерело: Facebook