Обираємо переможця конкурсу «Автор місяця — Весна 2025»

Прийшов час обрати найкращих авторів серед спільноти IT Community, які публікували свої дописи з квітня по травень. Цього разу в фіналі конкурсу бере участь 11 претендентів на звання переможця. Кожен з них представлений своїм найкращим дописом.

Загалом в рамках конкурсу автори спільноти написали 55 дописів, вони зібрали понад 200 000 переглядів та 1300 коментарів! Найкращі з них потрапили на головну стрічку ITC.

Шортліст лідерів сформований на основі автоматичної статистики (Дошки пошани) та вибору Редакції. Отож, шановні читачі, тепер прийшла ваша черга сказати своє слово та зробити внесок у виборі переможців.

Переможець традиційно визначатиметься за допомогою трьох незалежних оцінювачів:

Автоматичною статистикою на ITC Опитуванням серед спільноти IT Community Вибором Редакції.

Поки що турнірна таблиця виглядає наступним чином:

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Опитування проводитиметься до 7 червня. А вже 9 червня ми дізнаємось п’ять остаточних переможців, які будуть нагороджені призами. Серед призів: клавіатури, мишки, а також накопичувачі від наших партнерів — комп’ютерного магазину COMPX, бренду HATOR та компанії MSI. Детальніше ось ТУТ.

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