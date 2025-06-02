Новини Новини 02.06.2025 о 10:00 comment views icon

Обираємо переможця конкурсу «Автор місяця — Весна 2025»

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Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Прийшов час обрати найкращих авторів серед спільноти IT Community, які публікували свої дописи з квітня по травень. Цього разу в фіналі конкурсу бере участь 11 претендентів на звання переможця. Кожен з них представлений своїм найкращим дописом.

Загалом в рамках конкурсу автори спільноти написали 55 дописів, вони зібрали понад 200 000 переглядів та 1300 коментарів! Найкращі з них потрапили на головну стрічку ITC.

Шортліст лідерів сформований на основі автоматичної статистики (Дошки пошани) та вибору Редакції. Отож, шановні читачі, тепер прийшла ваша черга сказати своє слово та зробити внесок у виборі переможців.

Переможець традиційно визначатиметься за допомогою трьох незалежних оцінювачів:

  1. Автоматичною статистикою на ITC
  2. Опитуванням серед спільноти IT Community
  3. Вибором Редакції.

Поки що турнірна таблиця виглядає наступним чином:

Автор Допис Успішність допису
sugata Серіал «Зоряна брама: Всесвіт». Безповоротна подорож в незвідане 19519
guntero ТОП фентезі-серіалів, які затягнуть вас у магічний сві 18020
Rendelman Програмісти, на вихід! Vibe кодінг — новий король розробників 15545
Oleksandr Strilchuk Регрес в розвитку програмістів та інженерів: як вберегти себе від цьог 7193
cyferuper ТОП 9 найатмосферніших ігор всіх часів 6798
Anton Titov В пошуках паяльника мрії: обираємо найкращий 4193
Юрій Пятківський Анти-ПК місяця: ностальгічна збірка 2010 року 2806
Serg NPC Чи потрібна консоль у 2025 році, якщо є повноцінний ПК? 2477
Colins Скальпування Core i3 12100f: краще пізно, ніж ніколи 1771
Oleksandr Tomashevska Unreal Engine: Як розвивався та змінював геймдев найпопулярніший ігровий рушій 1590
msiaventador Аудіофіли проти меломанів: DykbRadio ADUM3165 – USB ізолятор для вашого ЦАПа 1401
Dester DeShawn Генії світового геймдеву, які назавжди змінили правила ігрової індустрії 1351

Опитування проводитиметься до 7 червня. А вже 9 червня ми дізнаємось п’ять остаточних переможців, які будуть нагороджені призами. Серед призів: клавіатуримишки, а також накопичувачі від наших партнерів — комп’ютерного магазину COMPXбренду HATOR та компанії MSI. Детальніше ось ТУТ.

!!! ГОЛОСУВАННЯ ЗА «АВТОРА МІСЯЦЯ» ДОСТУПНЕ ОСЬ ТУТ !!!

 

 


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