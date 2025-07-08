Китайці створили лазерну зброю проти комарів — 30 комах на секунду

Indiegogo

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Китайська компанія створила малопотужний лазер для знищення комарів, що виступають переносниками небезпечних інфекцій.

За твердженнями розробників, створена ними лазерна зброя здатна вбивати до 30 комах на секунду. Пристрій отримав назву Photon Matrix і представляє перший прототип системи протимоскітної оборони. Ця система ідентифікує та нейтралізує комарів за допомогою високоточної технології LiDAR.

Наразі пристрій розміщений на краудфандинговій платформі Indiegogo. За словами одного з перших інвесторів, Джима Вонга з Чанчжоу, лазерна зброя не представляє небезпеки для людей та домашніх тварин і безпечна для використання, як у приміщенні, так і на свіжому повітрі.

Комарі причетні до мільйонів випадків різних захворювань по всьому світу, включно з розповсюдженням малярії, лихоманки денге, енцефалітом та іншими. Тому створення лазерної зброї проти небезпечних комах виглядає дуже перспективно.

Згідно з інформацією на сайті Indiegogo, базова версія Photon Matrix має водонепроникну конструкцію і легко встановлюється. Пристрій може живитись від звичайного акумулятора або від портативної зарядної станції.

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Звичайна версія здатна знищувати комарів у радіусі 3 метрів навколо себе. Радіус дії pro-версії збільшений до 6 метрів. Як базова, так і професійна версії мають кут сканування 90 градусів.

Ціна базової версії складає $468, а професійної — $668. В описі до пристрою зазначається, що він використовує модуль виявлення та визначення дальності світла (LiDAR) для визначення розташування об’єктів навколо себе. Заломлене LiDAR світло повертається на пристрій, який вираховує місцезнаходження комара та відстань до нього.

За словами розробників, пристрій здатен виявити комара та визначити напрям його руху і розміри усього за три мілісекунди. Після виявлення другий лазерний промінь спрямовується для знищення комахи. Окрім цього пристрій сканує навколишнє середовище, виявляючи людей та тварин, і не буде спрямовувати промінь за найменшої ймовірності влучити у когось з них.

Photon Matrix може виявляти об’єкти зі швидкістю руху до 1 метра на секунду. Через це мухи не стануть мішенню, якщо не летять занадто повільно. Пристрій все ще перебуває на стадії розробки, і компанія розраховує відвантажити перші партії у жовтні цього року, хоча основне виробництво планується розпочати до березня 2026 року.

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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