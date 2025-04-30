OLX, Rozetka та «Кабанчик» автоматично стягуватимуть податки з користувачів ─ законопроєкт КМУ

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Як ITC.UA попереджав раніше, уряд схвалив законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування доходів, отриманих фізичними особами через цифрові торгові платформи. Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

Нардеп Ярослав Железняк вже оприлюднив текст законопроєкту. Відповідно до документу, оператори цифрових платформ (сервіси, маркетплейси, агрегатори) стануть податковими агентами. Це означає, що вони самостійно утримуватимуть податки з користувачів, які заробляють на цих платформах, продаючи товари або надаючи послуги. Загальна ставка стягнень — 10% (5% податку та 5% військового збору).

Це стосуватиметься як українських, так і іноземних цифрових платформ, якщо їх використовують громадяни України.

Законопроєкт охоплює будь-які види діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

здача в оренду нерухомості (житло, офіси, паркомісця тощо),

особисті послуги,

продаж товарів,

оренда транспорту.

Активним продавцем вважатимуть будь-кого, хто хоча б один раз за звітний період отримав плату через платформу. Отже, навіть людина, що раз на 3 роки міняє смартфон і виставить вживаний пристрій на продаж за ціною в 5 разів нижчій, ніж купила його, все одно повинна буде сплатити податки через цифрові платформи.

Ба більше, податкова служба матиме право отримувати інформацію від банків щодо операцій на рахунках таких продавців. Отже, крім того, що платформи сплачуватимуть податки, ще й податкова зможе отримати повну інформацію про рух коштів на рахунках людей, які продають товари через інтернет чи надають послуги. Нам обіцяють, що це працюватиме з дотриманням законів, які регулюють банківську таємницю.

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Ще одне цікаве нововведення ─ фізичні особи, які користуються платформами для продажів, повинні відкривати окремий банківський рахунок, якщо вони:

здійснили більш як 3 продажі протягом року;

або отримали понад €2000 доходу.

Також є обмеження на можливі доходи, які такий продавець або надавач послуг може отримати протягом року ─ 834 розміри мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року. Наприклад, на 2025 рік цей ліміт становитиме 6 млн 672 тис. грн.

Раніше голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев («Слуга народу») пояснив, що платформи самі утримуватимуть 10% податку з доходів користувачів. Він також спрогнозував, що закон ухвалять найближчими місяцями, і завдяки йому держава зможе збирати близько 10 млрд грн податків щороку.

Разом з тим уряд планує підвищити податки для ФОП до 17% та ускладнити «спрощенку».