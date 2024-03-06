Оновлений морський дрон Sea Baby здатен нести понад тонну вибухівки на більш як 1110 км

Служба безпеки України продемонструвала тестування першого морського дрона, який був виготовлений завдяки нещодавньому масштабному волонтерському збору серед українців. Нагадаємо, тоді планувалося зібрати майже 300 млн грн на виробництво 35 дронів Sea Baby.

Перший зразок у цій партії отримав назву «Авдіївка». Він відрізняється від морських дронів попереднього покоління як зовнішнім виглядом, так і технічними характеристиками.

«Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога», ─ йдеться в повідомленні СБУ.

Новий SeaBaby 2024 відрізняється кращою маневреною спроможністю, більшим запасом ходу та можливістю нести більшу бойову частину. Нагадаємо, морські дрони попереднього покоління мали бойову частину вагою 850 кг (хоча використовувалися й версії з бойовою частиною 450 кг) та могли долати відстань у 1000 км. Ці дрони добре проявили себе. СБУ використовувала їх для підриву Кримського мосту та ураження в цілому 11 російських військових кораблів.

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У випадку SeaBaby 2024 можна доставляти вже майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів, каже бригадний генерал СБУ «Хантер». Водночас Ігор Лаченков уточнює, що нова модифікація здатна нести більше тонни бойового навантаження на відстань понад 1110 км.

Як заявляє «Хантер», СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.

Тепер модель «Авдіївка» пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

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