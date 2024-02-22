«Морський бій»: UNITED24, monobank, Стерненко та Лаченков збирають кошти на 35 морських дронів Sea Baby

Фандрейзингова платформа UNITED24 та monobank разом з українськими волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим розпочали збір на 35 морських дронів Sea Baby. Ці легендарні човни вже використовувалися для результативних атак на Кримський міст та 9 російських кораблів.

Морський дрон Sea Baby здатний нести 850 кг вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань у 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість одного морського дрона Sea Baby становить 8,5 млн грн. Всього планується зібрати кошти для закупівлі 35 таких дронів ─ 297,5 млн грн. За пожертву 8,5 млн грн учасники збору можуть дати назву безпілотному човну.

Серед усіх учасників збору розіграють 36 карток mono+avrora від постійного партнера UNITED24 — мережі мультимаркетів «Аврора». Виграти 35 карток зі 100 тис. грн на рахунку можна за внесок від 100 грн. А за пожертву від 1000 грн — 1 картку з 1 млн грн на рахунку.

Банка для збору коштів на дрони Sea Baby

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