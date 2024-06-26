Оригінальна гра Resident Evil вийшла на ПК у GOG разом із перевиданнями Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis

Оригінальна версія гри Resident Evil від Capcom для ПК з Windows тепер доступна через цифровий магазин GOG. Завдяки цьому гравці можуть оцінити класичну гру жахів на виживання, випущену ще у 1996 році. Адже вже виросло нове покоління гравців, які пропустили оригінал. А разом з ним в GOG доступний перевипуск ПК-версій Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis.
Перевидання Resident Evil для ПК включає весь оригінальний контент та містить покращення якості та розширену сумісність з сучасними системами. Як і інші релізи GOG для ПК, версія Resident Evil для ПК вільна від захисту DRM.
Водночас Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis доступні через список бажань у GOG і розповсюджуються на умовах попереднього замовлення в комплекті трилогії.
Оригінальна гра Resident Evil початково була випущена у 1996 році для PlayStation. Пізніше Capcom перенесла гру на Windows, й цей реліз який включав кадри без цензури, недоступні в оригінальній версії для PlayStation. ПК-версія Resident Evil також мала дві додаткові зброї, які можна розблокувати: пістолет-кулемет Ingram для Джилл Валентайн і ручний кулемет Minimi для Кріса Редфілда. Джилл і Кріс також отримали ексклюзивні для ПК костюми, які можна розблокувати.
Згодом Capcom випустила рімейк Resident Evil для ПК з Windows. Але класична ПК-версія Resident Evil застрягла у форматі CD-ROM набагато довше, хоча були доступні неофіційні завантаження гри. Реліз у GOG стане законним і офіційним способом придбання ПК-версію Resident Evil і, зрештою, її продовження 1998 і 1999 років.
ПК-версія Resident Evil 2 була заснована на перевиданні гри PlayStation «Dual Shock Ver». й включає моделі персонажів із високою роздільною здатністю та художню галерею. Resident Evil 3: Nemesis для ПК також містить вдосконалені 3D-моделі персонажів і графіку з вищою роздільною здатністю, але гравці її критикували за реалізовану підтримку клавіатури та миші.
За останні два десятиліття Capcom переробила перші чотири основні ігри франшизи Resident Evil, але перевидання GOG дасть шанувальникам жахів на виживання шанс відтворити оригінали із деякими сучасними зручностями.
Джерело: polygon
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