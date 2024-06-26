Оригінальна гра Resident Evil вийшла на ПК у GOG разом із перевиданнями Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis

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Оригінальна версія гри Resident Evil від Capcom для ПК з Windows тепер доступна через цифровий магазин GOG. Завдяки цьому гравці можуть оцінити класичну гру жахів на виживання, випущену ще у 1996 році. Адже вже виросло нове покоління гравців, які пропустили оригінал. А разом з ним в GOG доступний перевипуск ПК-версій Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis.

Перевидання Resident Evil для ПК включає весь оригінальний контент та містить покращення якості та розширену сумісність з сучасними системами. Як і інші релізи GOG для ПК, версія Resident Evil для ПК вільна від захисту DRM.

Водночас Resident Evil 2 та Resident Evil 3: Nemesis доступні через список бажань у GOG і розповсюджуються на умовах попереднього замовлення в комплекті трилогії.

Оригінальна гра Resident Evil початково була випущена у 1996 році для PlayStation. Пізніше Capcom перенесла гру на Windows, й цей реліз який включав кадри без цензури, недоступні в оригінальній версії для PlayStation. ПК-версія Resident Evil також мала дві додаткові зброї, які можна розблокувати: пістолет-кулемет Ingram для Джилл Валентайн і ручний кулемет Minimi для Кріса Редфілда. Джилл і Кріс також отримали ексклюзивні для ПК костюми, які можна розблокувати.

Згодом Capcom випустила рімейк Resident Evil для ПК з Windows. Але класична ПК-версія Resident Evil застрягла у форматі CD-ROM набагато довше, хоча були доступні неофіційні завантаження гри. Реліз у GOG стане законним і офіційним способом придбання ПК-версію Resident Evil і, зрештою, її продовження 1998 і 1999 років.

ПК-версія Resident Evil 2 була заснована на перевиданні гри PlayStation «Dual Shock Ver». й включає моделі персонажів із високою роздільною здатністю та художню галерею. Resident Evil 3: Nemesis для ПК також містить вдосконалені 3D-моделі персонажів і графіку з вищою роздільною здатністю, але гравці її критикували за реалізовану підтримку клавіатури та миші.

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За останні два десятиліття Capcom переробила перші чотири основні ігри франшизи Resident Evil, але перевидання GOG дасть шанувальникам жахів на виживання шанс відтворити оригінали із деякими сучасними зручностями.

Джерело: polygon

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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