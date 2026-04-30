Новини Кіно 30.04.2026

Вийшов тизерний трейлер нової "Оселі зла" / Resident Evil: Зак Креґґер перезапускає франшизу

Софія Шадріна

Вийшов трейлер нової "Оселі зла" / Resident Evil: Зак Креґґер перезапускає франшизу / SONY
Вийшов трейлер нової "Оселі зла" / Resident Evil: Зак Креґґер перезапускає франшизу / SONY

Sony випустила перший тизерний трейлер нової “Оселі зла” (“Resident Evil”) від режисера “Варвара” і “Зброї” Зака Креґґера. Фільм виходить у прокат 18 вересня 2026 року і обіцяє нарешті зробити те, що не вдавалося жодній попередній адаптації.


Картина не адаптує жодну конкретну частину гри і не повертає знайомих персонажів.

“Леон існує в іграх. Я не хочу, щоб хтось зіпсував це для мене. Я просто розкажу іншу історію, яка відчуватиметься як гра у цьому світі, але не наступатиме на п’яти сюжету Леона. Я не перекастовую Леона, Боже збав”, — пояснив Креґґер виданню GamesRadar.

Офіційний синопсис описує фільм так: “Оригінальна історія про Браяна (Остін Абрамс) — медичного кур’єра, який несподівано опиняється в безперервній гонці за виживання, поки одна фатальна жахлива ніч розвалюється навколо нього у хаосі”.


Крім Абрамса у фільмі знімаються Пол Волтер Гаузер у ролі Карла, Зак Черрі у ролі Дейва — науковця, Калі Рейс у ролі Полін — колишнього військового (роль спочатку була написана для чоловіка) і Джонно Вілсон у ролі Макса. Абрамс вже працював із Креґґером на “Зброї”.

Креґґер відомий як фанат серії — за його словами, він грав в усі ігри Resident Evil, а в четверту “близько ста разів”. Жодного фільму франшизи свідомо не дивився. На CinemaCon він пообіцяв: “Якщо ви любите ігри — ви відчуєте їхній вплив скрізь у фільмі”. Особливо він наголошував на темпі — без стрибків у часі, із безперервним пресингом на глядача, як у грі. Бюджет фільму — $80 мільйонів, що більш ніж удвічі перевищує витрати на “Зброю”. Зйомки проходили в Празі, яку перетворили на засніжений Ракун-Сіті.

На дистриб’юцію Sony Pictures виграла торги у чотирьох студій, включно з Warner Bros. і Netflix.

Довга та суперечлива кінематографічна історія

Кіносага Resident Evil налічує шість фільмів за участі Мілли Йовович починаючи з 2002 року і разом зібрала понад $1,2 мільярда у світовому прокаті. Утім усі вони були далекі від духу ігор. Спроба перезапустити франшизу у 2021 році з “Ласкаво просимо до Ракун-Сіті” провалилася — 30% на Rotten Tomatoes. Серіал Netflix закрили після першого сезону. Плани на новий перезапуск почали формуватися ще у 2022 році після цих провалів.

Constantin Film дали Креґґеру повний карт-бланш, а продюсер Рой Лі обіцяє “ідентичний до гри досвід” — “американські гірки з постійним екшеном”. Чи виправдає новий фільм ці очікування — дізнаємося 18 вересня.

Режисер нової “Оселі зла” Зак Креггер: “Фільм відповідає тону Resident Evil 4, але живе у світі 2 і 3 частин”

Джерело: Variety

