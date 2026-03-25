46-сантиметровий Nemesis житиме з вами за $310 — Capcom відкрила передзамовлення на монстра

Софія Шадріна

Статуетка Nemesis / Capcom
Найзатятіші любителі Resident Evil та колекціонери, які готові чекати на доставку з Японії можуть готувати полиці для нового сусіда. Nemesis, відомий Тирант з Resident Evil 3, тепер стане частиною домашньої колекції. Японська студія Capcom відкрила передзамовлення на масивну статуетку в масштабі 1/6 у рамках святкування 30-річчя серії.


Фігурка виконана в масштабі 1:6, завдяки чому отримала справді великі габарити. Її висота становить 46 см, ширина — 27,3 см, а глибина — 26,7 см. Для виготовлення використали поєднання ABS-пластику та полівінілхлориду — це дозволило досягти високої деталізації навіть у дрібних елементах.

Вона оснащена змінними головою та руками, що дозволяє варіювати зовнішній вигляд персонажа, і детально передає його класичний образ із гри — від броні до гранатомета. Передзамовлення доступне на японському сайті e-Capcom за 49 478 єн (≈ $310), а доставка розпочнеться 10 грудня 2026 року

Скульптура зображає Немезіса у бойовій готовності — він уже націлився і ось-ось відкриє вогонь. Одна з ключових особливостей — можливість кастомізації. У комплекті передбачені змінні деталі, які дозволяють змінювати зовнішній вигляд персонажа. Зокрема, є два варіанти голови: класичний образ з оригінальної Resident Evil 3 та оновлений дизайн із ремейка.


Крім того, права рука може бути виконана у вигляді стиснутого кулака або з характерним “щупальцем”, тоді як для лівої руки доступний варіант із встановленим гранатометом.
Хоча частина фанатів звертає увагу, що одяг персонажа більше нагадує версію з ремейка — із “мішкуватим” захисним костюмом замість класичного чорного плаща — рівень деталізації фігурки все одно залишається дуже високим.

У відео на офіційному YouTube-каналі BIOHAZARD демонструють деталі статуетки — текстури одягу, зброю, а також можливість переставляти руки та змінювати вираз обличчя. .

Nemesis — експериментальна біоорганічна зброя від європейського підрозділу Umbrella у Франції. На відміну від звичайних “Тирантів”, Nemesis має надзвичайний інтелект, аналізує ситуацію та обирає ефективні стратегії атаки.

Озброєний гранатометом, він здатний знищувати транспорт і будь-які інші цілі. Його поєднання фізичної сили, витривалості та стратегічного мислення зробило його культовим антагоністом серії.

Ця статуетка не перший випадок, коли Capcom випускає великі колекційні фігури до ювілею серії. У минулому компанія вже представляла персонажів, таких як Leon, Jill та Chris Redfield. Подібні колекційні предмети зазвичай обмежені в тиражі та швидко стають бажаними для фанатів і на вторинному ринку.

За словами Capcom, фігурка не просто повторює класичний вигляд з Resident Evil 3, а й передає характерні риси та емоції персонажа.

Джерело: BIOHAZARD YouTube

