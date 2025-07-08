Палестинців «переселять» з Гази за допомогою токенізації

Boston Consulting Group (BCG) за участі двох співробітників Інституту Тоні Блера — організації, заснованої колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — розробила фінансову модель для проєкту під назвою «Аврора», спрямованого на переміщення понад півмільйона палестинців з Гази. Їм пропонуватимуть так звані пакети переміщення, що фінансуються іноземними організаціями. Очікується, що 25% палестинців покинуть регіон. BCG підрахувала, що переміщення палестинців за межі Гази буде дешевшим, ніж надання їм підтримки під час реконструкції території.

План також передбачає продаж землі в Газі через блокчейн-токени палестинцями, які покинуть свої землі. Проєкт токенізації також має на меті залучити приватних інвесторів до відновлення постраждалих територій.

План також пропонує будівництво курортів світового класу під назвою Gaza Trump Riviera & Islands, а також промислову зону під назвою The Elon Musk ‘Smart Manufacturing’ Zone.

Суть в тому, що жителі Гази могли б додати свою приватну землю в трастовий фонд в обмін на токен, який дав би їм право на житлову одиницю. Потім акції, які представляють право власності в цьому трасті, токенізуються і випускаються на блокчейні. Надалі цими токенами, які представляють право власності на землю, можна було б торгувати на міжнародних біржах.

Палестинська влада звинуватила американську консалтингову фірму і підтримувану Ізраїлем групу з надання допомоги у змові з метою насильницького переміщення палестинців із заблокованого сектора Газа під виглядом гуманітарної допомоги.

Джерело: Financial Times