Peach Fuzz (персиковий) — колір 2024 року Pantone

Pantone каже, що колір символізує ніжність та сучасність, і слугуватиме нагадуванням того, що треба призупинити темп і попіклуватись одне про одного.
Інститут кольору Pantone оголосив головний колір наступного року — на заміну торішньому відтінку пурпурового Viva Magenta 18-1750, що «вібрує енергією», прийшов персиковий Peach Fuzz, що символізує «ніжність» та «піклування».
Для Леатріс Айземан, виконавчого директора Інституту, Peach Fuzz є відповідним кольором для «моменту, в якому ми живемо», і відображенням основних людських потреб і бажань, які багато хто може відчувати в розпал складних часів.
«Ми живемо в час потрясінь у багатьох аспектах нашого життя, і в результаті цього наша потреба в піклуванні, співпереживанні та співчутті продовжує зростати, оскільки ми уявляємо собі більш мирне майбутнє», — каже Айземан.
У 2024 році виповнюється 25 років з моменту, коли компанія Pantone вперше визначила колір року — небесно-блакитний.