Новини Новини 07.12.2023 о 16:41 comment views icon

Peach Fuzz (персиковий) — колір 2024 року Pantone

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Peach Fuzz (персиковий) — колір 2024 року Pantone

Pantone каже, що колір символізує ніжність та сучасність, і слугуватиме нагадуванням того, що треба призупинити темп і попіклуватись одне про одного.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш!
Взяти участь

Інститут кольору Pantone оголосив головний колір наступного року — на заміну торішньому відтінку пурпурового Viva Magenta 18-1750, що «вібрує енергією», прийшов персиковий Peach Fuzz, що символізує «‎ніжність» та «‎піклування».

Для Леатріс Айземан, виконавчого директора Інституту, Peach Fuzz є відповідним кольором для «‎моменту, в якому ми живемо», і відображенням основних людських потреб і бажань, які багато хто може відчувати в розпал складних часів.

«Ми живемо в час потрясінь у багатьох аспектах нашого життя, і в результаті цього наша потреба в піклуванні, співпереживанні та співчутті продовжує зростати, оскільки ми уявляємо собі більш мирне майбутнє», — каже Айземан.

У 2024 році виповнюється 25 років з моменту, коли компанія Pantone вперше визначила колір року — небесно-блакитний.

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Менше ручної роботи, прозоріші бізнес-процеси: навіщо і як переходити з 1С на Odoo
Лас-Вегас: дивовижна історія міста азарту, мафії та головного болю для архітектора
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати