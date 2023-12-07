Peach Fuzz (персиковий) — колір 2024 року Pantone

Pantone каже, що колір символізує ніжність та сучасність, і слугуватиме нагадуванням того, що треба призупинити темп і попіклуватись одне про одного.

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Інститут кольору Pantone оголосив головний колір наступного року — на заміну торішньому відтінку пурпурового Viva Magenta 18-1750, що «вібрує енергією», прийшов персиковий Peach Fuzz, що символізує «‎ніжність» та «‎піклування».

Для Леатріс Айземан, виконавчого директора Інституту, Peach Fuzz є відповідним кольором для «‎моменту, в якому ми живемо», і відображенням основних людських потреб і бажань, які багато хто може відчувати в розпал складних часів.

«Ми живемо в час потрясінь у багатьох аспектах нашого життя, і в результаті цього наша потреба в піклуванні, співпереживанні та співчутті продовжує зростати, оскільки ми уявляємо собі більш мирне майбутнє», — каже Айземан.

У 2024 році виповнюється 25 років з моменту, коли компанія Pantone вперше визначила колір року — небесно-блакитний.