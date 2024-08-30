Penghui Energy анонсує твердотілі батареї зі щільністю 280 Вт•год/кг та ціною, близькою до літій-іонних акумуляторів

Китайська компанія Penghui Energy з Гуанчжоу анонсувала свою першу твердотілу батарею. Нова розробка має щільність енергії 280 Вт·год/кг. Для порівняння, поточні літій-іонні батареї найвищого рівня можуть досягати 250 Вт·год/кг. Та головна особливість цієї китайської батареї – відносно невисока ціна. Вона коштує лише на 15% дорожче, ніж стандартна батарея, яка використовується в сучасних електромобілях.
Компанія заявила, що досягла вагомого прориву у виробництві. В даний час існує три способи виробництва твердотілого акумулятора: полімерний, сірчано-галоїдний і оксидний. Penghui Energy пішла останнім шляхом і вже усунула всі перешкоди, пов’язані з виробництвом оксидних твердотілих електролітів.
Оксидні електроліти вимагають високих температур для процесу виробництва, що робить керамічний матеріал (також використовується в батареях) надто крихким. Отже, виробник придумав мокрий процес нанесення покриття на електроліт. Цей процес вирішив не тільки температурні проблеми, але й спростив виробництво.
Новий процес знижує вартість виробництва до рівня стандартної літій-іонної батареї. Зараз він лише на 15% вищий, але Penghui Energy вважає, що зможе досягти паритету протягом наступних 3-5 років шляхом подальшої оптимізації процесу та поводження з матеріалами. За рахунок оптимізацій також планують підвищити щільність енергії з поточних 280 Вт·год/кг до 300 Вт·год/кг. Таких показників планується досягти ще до початку масового виробництва. Поточна твердо тіла батарея обіцяє термін служби 600 циклів перезарядки та робочу температуру в діапазоні від -20°C до близько 85°C.
Penghui Energy планує розпочати невелику пілотну дослідницьку програму та дрібносерійне виробництво наступного року, а повномасштабне виробництво запрацює у 2026 році.
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Джерело: arenaev
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